Cubo, seguro de que el CD El Ejido "irá para arriba"

–¿Cómo está el vestuario del CD El Ejido después de la importante victoria frente al Recreativo Granada (2-0)? –Pues está muy bien, porque nos hacía mucha falta esta victoria y sobre todo de la forma en la que la logramos. Fue muy trabajada, todos luchando y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Por fin vimos recompensado el trabajo en este triunfo, hicimos un encuentro muy competitivo, es lo que tocaba, y nos quedamos con los tres puntos que era lo que todos queríamos.

–Finalmente prosperó el recurso del club y le permitieron jugar...–Pues sí, después de mi partido de sanción de la semana pasada, que me expulsaron, la verdad es que el recurso salió favorable y pude ayudar al equipo a conseguir la victoria. La verdad es que estamos un poco mermados de efectivos y estoy contento por haber podido disfrutar de este partido.

LAS FRASES "Nos hacía mucha falta esta victoria, muy trabajada, por fin se vio recompensado nuestro trabajo con los puntos".

"Nos costaba mucho marcar en nuestra casa, estábamos bloqueados mentalmente y encima el estado del campo".

"Con la recuperación de efectivos cada vez se podrá ver una defensa mucho más sólida, con menos fallos puntuales".

–¿Por qué cree que se estaban haciendo unos números tan negativos en casa?–Yo creo que el equipo estaba bloqueado mentalmente, llevábamos bastantes jornadas sin meter gol. La verdad es que aquí en casa nos está costando mucho, pero también por la situación del campo, que hace mucho viento casi todos los partidos... Nos está costando mucho. Pero ya era hora, por una vez nos favoreció el viento en la jugada en la que, tras un error mío, ellos pillaron un regalo pero se quedó el balón frenado. Fue su primera ocasión y si la llegan a marcar nos hubiesen complicado las cosas. Luego nosotros tuvimos hasta cuatro caras a caras con el portero rival y ellos un par de tiros y poco más. Competimos bien, pese a la dificultad de jugar con viento fuerte. Nos vi muy sólidos, comprometidos, y espero que este partido sirva de punto de inflexión para los próximos. Con la actitud y el compromiso que vimos, este equipo va a tirar para arriba si seguimos así.

–¿Por qué está costando tanto marcar en Santo Domingo y que sea el feudo temido que fue durante gran parte de la pasada campaña?–Está siendo difícil porque hemos hecho ratos muy buenos. Recuerdo el día de San Fernando, nuestros primeros 35 minutos fueron buenísimos y nos meten en el 40’. Nosotros habíamos tenido dos claras y ellos en la primera que te llegan ya te marcan. En muchos partidos nos está pasando eso y se nos hace difícil jugar en Santo Domingo por eso, porque no nos ponemos por delante, nos cuesta hacer goles, pero al liberarnos al meter el primer gol todo ha sido mucho más fácil.

–Es importantísimo no encajar para no pagar la presión de ir por detrás en el marcador... –Eso lo tenemos claro desde el primer día, que si no encajas gol por lo menos algún punto te vas a llevar. Creo que tenemos un equipo con muy buenos defensores pero no estamos teniendo esa fortuna. Han sido fallos puntuales. Al mínimo que teníamos, era gol del otro equipo. Nosotros solos ante el portero contrario y nada. Es como que nos estaban penalizando mucho las oportunidades. Si ves las estadísticas de nuestros oponentes, prácticamente si tienen tres ocasiones nos meten dos goles y eso juega mucho en nuestra contra. Ante el filial del Granada, por suerte, tuvieron ellos la primera ocasión, no la metieron, y nosotros luego cuatro o cinco claras y metimos dos. Creo que por el tipo de jugadores que somos debería ser muy difícil superarnos y casi no nos deben crear ocasiones. Con la recuperación de efectivos habrá una defensa más sólida.