La EDM Lola Boxing celebrará el primer Open de Edad escolar de la historia de la provincia

El próximo 20 de enero, los amantes del boxeo de la provincia de Almería tienen una cita en la escuela deportiva municipal Lola Boxing. En este lugar se celebrará el primer Open de la historia en Edad escolar, cuyo nombre será ‘Tristán Romero Schoolboys & Schoolgirls’, en honor al joven púgil que entrena en este club.

Tristán Romero se ha convertido en una referente del boxeo español tras conquistar tres campeonatos nacionales a sus doce años. El almeriense, criado en el barrio de Pescadería, ha mostrado su potencial por varios puntos del territorio peninsular. Lola Martínez, directora técnica de la EDM Lola Boxing, asegura que “el joven ha llevado el nombre de Almería por toda España”.

El boxeador ha acudido a varias concentraciones en el Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina de Los Alcázares (Murcia). "Su objetivo es llegar a las filas de la Selección Española y su sueño es estar en unas Olimpiadas", señala su preparadora. La figura más destacada de este club de boxeo de la capital almeriense ha sido el detonante de la celebración de este primer Open.

Para la entrenadora, "el objetivo es lo que está haciendo Tristán desde que tenía nueve años: elevar el nombre del boxeo desde edades tempranas, que es lo que ha planificado la Federación Española de Boxeo desde 2018”. Lola Martínez recuerda que "hasta hace muy poco no se podía tener un debut de un chico en boxeo, como pronto, a los catorce años”. Una circunstancia que ha cambiado con el paso del tiempo, ya que, como dice la directora de la EDM Lola Boxing, "el boxeo no deja de ser un combate, no se puede descafeinar".

Sobre el torneo que tendrá lugar este mes en su centro, la formadora ha comentado que "ha tenido una gran acogida y me han hablado varios compañeros de los alrededores, por lo que habrá bastantes participantes". El formato de este Open será con combates de luchadores de diez a catorce años divididos en dos categorías: infantiles (de diez a doce años) y cadetes (de doce a catorce años). Dentro de ambas divisiones habrá sección masculina y femenina.

En el evento de boxeo, la organización ha acordado premiar el mejor combate independientemente de la categoría. Al tratarse de una competición en la que participen menores de edad, la Federación Española prohíbe la venta de entradas, por lo que el acceso será gratuito para las personas que quieran asistir a la EDM Lola Boxing.

“Queremos transmitir que el boxeo tiene que llegar a los ojos de las personas como lo que es quitándole los estereotipos. Es un deporte que se prepara desde la formación profesional. Hay que quitarse de la mente eso de que ‘subir al ring lo puede hacer cualquiera’ porque no es cierto”, asegura Lola Martínez sobre el deporte de su vida.

El evento contará con el apoyo del Patronato Municipal de Deportes y el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro. La entrenadora ha destacado el papel del Ayuntamiento de Almería a la hora de apoyar este tipo de proyectos que dan sus primeros pasos.