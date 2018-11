La prioridad del CD El Ejido es "construir equipo"

Después de cuatro derrotas consecutivas en casa, el CD El Ejido encara este fin de semana una jornada en la que volverá a reencontrarse con su afición, a la que quiere dar una alegría frente al Recreativo de Granada el domingo a las 12:00 horas. Sobre la previa de esta cita habló ayer Alberto González, diciendo que “tenemos una nueva oportunidad para cambiar la dinámica negativa que tenemos en casa y estamos deseando que llegue el domingo para poder hacerlo”.

Sobre la disponibilidad de efectivos el técnico malagueño comentaba que “Samu y Alfonso están cada día más cerca, habrá que valorar hasta el domingo si pueden jugar de inicio o no, pero yo creo que están para entrar en la convocatoria. Carlos Garrido tiene molestias en la espalda y tenemos que ver como va evolucionando y Vicente se nos cae por un problema en la rodilla. En general vamos recuperando gente”.La situación clasificatoria del equipo del Poniente no es nada buena y la presión de obtener un triunfo puede pasar factura, por lo que González asegura que “yo creo que al final hay que estar tranquilos, sacar lo mejor de nosotros y conseguir nuestra mejor versión. A partir de ahí estoy convencido de que los resultados tienen que llegar, en la medida de que nosotros seamos el equipo que queremos ser. La dinámica buena va a llegar, al igual que ha llegado la mala. Por un lado es importante recuperar efectivos y por otro sacar lo mejor de nosotros, que todavía no lo hemos logrado”.

Entrada a Santo Domingo El domingo, por motivo de obras en el anexo de Santo Domingo, todos los aficionados volverán acceder al feudo celeste, como en el partido anterior como local del CD El Ejido, por la puerta del fondo sur (frente al colegio).

Reconoce, en relación al bache que están sufriendo, que han estado “muy obsesionados con los resultados todo este tiempo y eso no nos ha ayudado para nada, debemos estar más tranquilos”. Sobre como está afectando al vestuario, dejó claro que “cada uno vive las situaciones de una forma diferente. En mi caso me siento más fuerte que nunca, vas conociendo más los problemas, las teclas que puedes ir tocando... Sé que cada día estamos más cerca de ser el equipo que estamos buscando. Nos está costando, pero cada vez estamos más cerca. Queda mucho por delante, mucho tiempo para que pasen mil cosas. Ahora estoy centrado en construir equipo, que nos ha costado más de lo esperando por algunos factores que no nos han sido favorables”.