Renovó el pasado mes de mayo con la Unión Deportiva Almería hasta 2023 y ha estado haciendo la pretemporada con el primer equipo en Marbella, pero como adelantaba este diario hace más de un mes, Francisco Callejón saldrá cedido de la entidad rojiblanca. Lo hará con opción de compra al Real Betis Balompié, para jugar en un filial verdiblanco que ha logrado retornar a la Segunda División B y en la que compartirá vestuario con el también almeriense Carlos Marín, guardameta que está a las puertas de dar el salto definitivo a la primera plantilla bética.

Natural de Pujaire, el centrocampista de 22 años de edad se ha despedido con un emotivo escrito por redes sociales de una UDA a la que llegó como infantil hace más de una década. Pese a su perseverancia y entrega sobre el terreno de juego, tanto en un filial donde ha sido capitán, como en sus participaciones con el primer equipo, el futbolista nijareño buscará su futuro más inmediato fuera de tierras almerienses, donde poder contar con más minutos y disfrutar de una categoría superior a Tercera División. Este destino tendrán con casi toda seguridad casi todos los canteranos que están ahora mismo entrenando con el primer plantel, ya que todo hace indicar a que ninguno de ellos promocionará en lo que a ficha se refiere desde el Almería B.

Esta es la carta de despedida de Francisco Callejón:

Llegó la hora de poner punto y aparte a una apasionante etapa en el club de mi vida. Desde el primer momento que vestí esta camiseta me sentí un privilegiado, pero la vida sigue y me toca afrontar un nuevo reto lejos de aquí. Ha sido una responsabilidad y un orgullo defender los colores que uno siente desde pequeño, siempre he dado mi máximo para hacer un poco más grande a este club.

Solo tengo palabras de agradecimiento hacia toda la gente que compone la UD Almería. Aquí he conocido a personas increíbles que me han transmitido la pasión y el sentimiento hacia este gran club. El camino no ha sido fácil y me he tenido que ganar a pulso todas la oportunidades, pero el esfuerzo ha valida la pena porque aquí he sido muy feliz.

Ahora nuestros caminos se separan, pero ojalá en un futuro se puedan volver a encontrar. Desde la distancia seguiré empujando y espero que este equipo siga creciendo y consiga todo aquello que se proponga.

Rubén Enri, que está muy cerca de marcharse a modo de préstamo al Extremadura, Fermín o Dani Albiar, también saldrán a modo de cesión de un Almería que les sigue manteniendo, por el momento, con ficha de un filial en el que sí parece que se quedarán Lluís Tarrés, Javi Robles y Jean Marco, los otros jóvenes rojiblancos que están ahora ejercitándose a las órdenes de José Gomes en tierras malagueñas.