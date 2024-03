Ferva CB La Mojonera jugará la final four en casa este fin de semana

El equipo junior femenino Ferva CB La Mojonera finalizó el pasado 16 de febrero la liga regular en segunda posición, consiguiendo una plaza para disputar la final four y el beneficio de poder organizarla frente a su afición. El balance de la liga regular es muy positivo no solo por la clasificación, si no porque el equipo ha mostrado una línea ascendente en dos facetas. La primera a nivel vestuario, están muy unidas, todas van a una y se respira un ambiente alegre. En segundo lugar, a nivel de juego, donde han mostrado una solidez defensiva muy grande y un juego coral, definido y de mucho ritmo en ataque.

En estas tres semanas desde que terminó la liga regular hasta el día de hoy el equipo se encuentra preparando la final four, haciendo una media de cuatro sesiones por semana y algún partido amistoso para no perder ese ritmo y ver en que punto se encuentra.

El próximo día 9 de marzo a las 17:00 horas en el pabellón de la Mojonera será la primera semifinal de la final four ante CB UPLA, un equipo muy bien trabajado, con buen tiro exterior y una buena defensa donde no pondrán las cosas nada fáciles al equipo mojonero. El entrenador Xavi Felices expone: “Nosotras intentaremos llevar el partido a nuestro terreno y jugar como mejor sabemos hacer e imponer un ritmo alto. El equipo está muy mentalizado del cómo y de lo que tenemos hacer y solo pensamos en el sábado, no existe el domingo”.

La final four se disputará en el pabellón de La Mojonera siendo las semifinales este sábado a las 17:00 y 19:00 horas respectivamente y la final del domingo a las 10:30 horas.