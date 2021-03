El Club Deportivo El Ejido ya está totalmente centrado en la preparación de una Segunda Fase que comenzará la próxima semana y en la que luchará por su supervivencia en Segunda B, categoría que pasará a llamarse 2ª RFEF la próxima campaña 2021-2022. A los celestes les esperan ocho complicadas citas hasta mayo que serán como auténticas finales en su camino por la salvación, siendo la primera la visita al feudo de un complicado Marbella el día 4 de abril, con horario aún por definir.

"Acabamos la primera fase con ese empate en Murcia que nos sirvió para sumar un punto más de cara a la Segunda Fase. Creo que el equipo la afronta con las totales garantías de poder hacer un grandísimo papel", asegura Jesús Godino Jiménez, guardameta de un plantel ejidense en el que recaló en la temporada 2019-2020, precisamente procedente del próximo rival de los del Poniente almeriense. El cancerbero gaditano de 25 años de edad informa que "empezamos ya a trabajar de cara a ese primer partido ante el Marbella, partido muy bonito en lo personal porque fue un sitio donde hace dos temporadas se me trató como en mi casa y creo que nos enfrentamos a un grandísimo equipo para iniciar la Fase de Permanencia. Nos va a exigir el máximo, igual que cada uno de los partidos de esta nueva liga".

Natural de Guadiaro, Godino destacaba el potencial del cuadro marbellí, del que se desvinculó contractualmente el pasado verano, y también hablaba sobre sus sensaciones personales en una temporada en la que, pese a no haber disfrutado de muchas oportunidades, está siempre al pie del cañón y dando un claro ejemplo de implicación. "Es cierto que no he contado con los minutos que me hubiesen gustado, pero tanto física como mentalmente me encuentro muy bien y estoy preparado para cualquier momento en el que el míster tenga que disponer de mí o crea oportuno que tenga que aportar mi granito de arena al equipo", expresa el portero que defendió la meta celeste en el histórico partido de 1ª Ronda de Copa del Rey que el CD El Ejido jugó en Riazor ante el Deportivo de La Coruña y que acabó perdiendo por la mínima y de una forma más que injusta.

Aunque es consciente de la dificultad de lo que le espera al equipo almeriense en esta Fase de Permanencia, el gaditano confesaba hace unos días que "al igual que yo me siento bien, veo a mis compañeros trabajar cada día y tengo plena confianza en que sea el jugador que sea los que estén en el once hay la máxima garantía de que van a sacar los resultados para el Club Deportivo El Ejido y poder lograr en esa parte alta de la Segunda Fase para evitar el descenso de categoría".