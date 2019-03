Histórico bronce de Mª José González en la Copa del Rey

María José González sigue sumando medallas a su palmares. La almeriense consiguió en la localidad valenciana de Cheste , el pasado fin de semana, un histórico bronce en la Copa del Rey de FO (Foso Olímpico), el primero que logra en su trayectoria deportiva en una competición tan prestigiosa como la cita copera, donde se dieron cita los mejores tiradores y tiradoras del panorama nacional, contando algunos incluso con participaciones en Juegos Olímpicos. González, que ya comentó en una entrevista para este diario, un par de semanas antes, que no vive de este deporte, ya que lo compagina con su trabajo en el Hospital del Poniente, demostró una vez más estar a la altura de deportistas profesionales del más alto nivel en tiro deportivo, disciplina que practica de una forma más seria desde el año 2016 , tras forjarse en el Centro de Tiro Juegos Mediterráneos (Gádor).

González, orgullosa por su éxito y agradecida

"Esta medalla se la quiero dedicar a mi familia, a todos mis compañeros del Club Desafío Plato, que siempre me han apoyado, a mis compañeros y compañeras del Hospital del Poniente, que me animan y me permiten poder asistir a todas las competiciones, y a mi pareja, por creer en mí y estar a mi lado", comenta María José para este diario, al que informó también que está "muy contenta de poder traer esta medalla para Almería". Sobre su experiencia en Cheste, se siente "orgullosa por compartir la final con compañeras que han sido medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas, campeonas del mundo e internacionales...". La tiradora, tras celebrar este éxito, ya se centra en su siguiente cita. "Ahora toca entrenar duro para la Copa de España", finaliza.