José Escrich: “Nuestro objetivo es estar ahí arriba, que no le quepa duda a nadie”

Llega el parón navideño cuando la Liga ha completado prácticamente la primera vuelta a falta de un último partido, el que se disputará el 13 de enero frente a O’Parrulo, en Galicia. Tras haberse disputado 14 jornadas de esta temporada en Segunda División Nacional, el técnico de Inagroup El Ejido Futsal, José Escrich, hace valoración de lo que ha significado para su equipo y la conclusión es clara: “Estamos en una posición más baja de lo que deberíamos a nivel de juego y sensaciones”. Y es que como señala el entrenador celeste, su equipo no ha tenido suerte en muchos aspectos externos.

Pese a todo, “terminar el año ganando es importante y tenemos confianza en que si estamos a seis puntos del play off y viendo los resultados que se están dando, con todos los equipos capaces de ganar a cualquiera, si somos regulares y conscientes de que tenemos que poner una marchita más y ser constantes en los partidos, creo que vamos a tener opciones de llegar”.

En este sentido, el técnico celeste plantea una segunda vuelta en la que el equipo mantiene toda la ambición de enlazar con la zona de play off y luchar por ese objetivo de jugarlo hasta el final: “nuestro objetivo es estar ahí arriba, que no le quepa duda a nadie”.

José Escrich: "Nosotros no hemos sido inferior a nadie, no ha habido ningún partido donde el rival haya sido mejor que nosotros y hemos tenido opciones en todos los encuentros"

Para ello, el técnico hace su particular carta a los Reyes Magos. “Creo que no hay entrenador que no quiera mejorar la plantilla siempre. Nosotros somos una plantilla corta. Evaristo no ha podido jugar todavía, vamos a ver si en enero se solucionan los problemas burocráticos y tenemos la posibilidad de que se incorpore al grupo. Y vamos a ver si hay alguna salida y entrada. Se valorará y se hará lo mejor para el equipo, pero sobre todo que nos de amplitud de banquillo, porque hay muchas veces que legamos muy cansados a la parte final, y cuando no eres capaz de romper los partidos y llegas al final igualado, el tema físico marca”.

Pero no será el equipo celeste el único que tratará de reforzarse para la segunda vuelta del campeonato, la parte decisiva de la competición liguera. “Por lo que parece, la gran mayoría de equipos de arriba se van a reforzar y eso va a dar un plus a la liga, va a ser aún más complicado meterse ahí arriba, pero nosotros no hemos sido inferior a nadie, no ha habido ningún partido donde el rival haya sido mejor que nosotros, hemos tenido opciones en todos los encuentros y se nos han escapado un montón de puntos que creo que en esta segunda vuelta es imposible que nos vuelva a pasar”, afirma el técnico celeste.

Es por ello, que Escrich confía en que sus chicos van a trabajar. “Vamos a dar guerra y ese es el objetivo de la plantilla”, subraya Escrich.