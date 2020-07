Jose Gomes apunta a ser el quinto técnico en el primer curso de Al-Sheikh

El banquillo rojiblanco se ha convertido en una trituradora. Y es que a falta de confirmación oficial por parte del club, un medio local asegura que el portugués Jose Gomes será el quinto entrenador del equipo en lo que va de curso, que arrancó con Óscar Fernández todavía en la etapa de Alfonso García al frente de la propiedad y con el aterrizaje de Turki Al-Sheikh llegaron Pedro Emanuel, Guti y Mario Silva, que apenas ha durado siete jornadas formando tándem con Nandinho.

La nueva apuesta será por otro preparador portugués, como viene siendo ya tónica habitual con el dueño saudí. Esta vez un técnico que, a punto de cumplir los 50 años, tiene bastante experiencia internacional tras haber dirigido a equipos como Marítimo de Funchal, Río Ave y Desportivo Aves (Portugal), además de al Reading inglés y al Bani Yas de los Emiratos Árabes Unidos.

El objetivo ahora no es otro que lograr el ascenso con el conjunto indálido en el play-off que todavía no conoce fechas a expensas de que se resuelva el duelo entre Deportivo y Fuenlabrada. Difícil papeleta pues apenas dispondrá de 4 partidos para conseguirlo y no tiene margen de tiempo suficiente para inculcarle al equipo sus ideas.

Gomes fue también segundo entrenador de Josualdo Ferreira en su etapa en el Málaga en Primera firmados por Al-Thani (duraron 9 jornadas), por lo que su conocimiento de la Segunda División española en particular tampoco es muy elevado. Todo indica a que esta tarde dirigirá su primer entrenamiento en el Estadio de los Juegos Mediterráneos relevando al destituido cuerpo técnico que encabezaba Mario Silva.