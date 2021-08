Jovanovic, el mejor colocador de la CEV Cup, llega a Unicaja Almería

Si viste el verde es porque considera que puede seguir alargando la estela que viene trazando desde hace casi una década y media. La ha jalonado de títulos colectivos y de trofeos individuales incluso de calado internacional. De hecho, llegará a Almería como campeón de la Divizia A1 de Rumanía dirigiendo el Arcada Galati, equipo con el que fue quinto de la CEV Cup y a su vez logró ser el mejor colocador del cómputo global de la competición, según el ranking elaborado por la Confederación Europea. Igor Jovanovic es un jugador experimentado (ha militado en siete equipos de Serbia, Turquía, Italia y Rumanía), pero con mucho recorrido todavía “jugará la temporada al completo con 31 años), muy alto para su posición (198 centímetros), y, ante todo, “perseverante, un gran luchador, para el que rendirse nunca ha sido ni será opción”.

Por lo tanto, Unicaja Costa de Almería tiene en su octavo fichaje para el proyecto 2021/2022 otra carga más de carácter para un grupo que se caracteriza justamente por su fuerte personalidad. Igor Jovanovic, ex colocador de la selección de Serbia, la actual número uno de Europa y coleccionista de medallas, lo ha tenido muy claro a la hora de elegir a Unicaja Costa de Almería: “Desde el inicio de las negociaciones no tuve la menor duda de si quería fichar aquí, porque es un equipo con una gran tradición e historia, un club que siempre lucha por estar lo más arriba, y eso es algo que siempre me ha motivado e inspirado, al jugar en equipos que han luchado por títulos durante casi toda mi carrera”. En ese sentido, ser ‘ahorrador’ es un paso más: “Estoy seguro de que seguiré con los buenos resultados también esta temporada”.

No habla ‘de oídas’, sino desde su perfil de analista, tan necesario en un colocador: “Sé que voy a una familia que sabe lo que está haciendo y conseguir lo que quiere; he visto los jugadores con los que jugaré la próxima temporada, y hay muchos de gran calidad en el equipo, con mucha experiencia”. Se trata de un grupo en el que va a encajar perfectamente por su carácter: “En el vestuario, así como en el campo, siempre me esfuerzo por que todos estemos unidos como si fuéramos uno, y así se logra mantener un espíritu positivo y pasar por todas las situaciones juntos, y con la cabeza alta”. Por ahora, no le ha ido nada mal, ya que además de lo ya citado de la pasada campaña ha sido campeón de la Challenge Cup y mejor colocador llevando la batuta del Vojvodina de Serbia, con el que además levantó la Copa y la Supercopa de su país en el periodo 2014-2016. También fue campeón de liga de su país dos veces seguidas (2008-2010) con el Radnicki y mejor colocador de la A2 de Italia.

Es un gran palmarés, sin duda, pero no sacia su ambición, “sí, ya he ganado muchos títulos y trofeos en mi carrera, pero quiero seguir por el mismo camino en Almería”, asegura, advirtiendo textualmente de que “estoy en los mejores años de juego, me siento genial, tenemos un buen proyecto, siempre he soñado con vivir en España… daré lo mejor de mí para ayudar al club con todas mis cualidades en todo momento”. Respecto precisamente a desarrollarse profesionalmente en un quinto país, para él este tiene un atractivo especial: “Un pueblo, una cultura que me gusta; soy un gran aficionado a la naturaleza y al mar, y por eso vivir en Almería me hace muy feliz; creo que es muy importante para un hombre amar lo que hace y sentirse bien donde está, y teniendo en cuenta que jugaré en la hermosa Andalucía, estoy emocionado”.

También ha usado al respecto los calificativos “satisfecho” y “muy agradecido”, con la mente puesta en triunfar en una Superliga que se ha puesto a estudiar desde ya: “Jugué Champions League contra Teruel dos años seguidos hace una década, pero además de lo poco que vi entonces, no conozco muy bien la liga española, a la que estoy ya deseando experimentar, pero mientras tanto, he tenido el tiempo suficiente para indagar y leer”. Se muestra confiado por lo que ha visto por ahora respecto al club al que va a defender: “Tiene una excelente organización en todos los aspectos, desde la dirección, pasando por el cuerpo técnico hasta jugadores y aficionados”. A Jovanovic no le falta bagaje para emitir valoraciones al respecto, un colocador que es capaz de encontrar compatibilidad con todo tipo de atacantes.

Desde su infancia, porque comenzó muy pequeño, ha tenido las ideas muy claras en un contexto fértil: “Empecé a entrenar voleibol a los 10 años; mi hermana estaba entrenando en ese momento, así que gracias a ella se puede decir que emprendí el viaje; ganamos los campeonatos serbios en las categorías más jóvenes, y el lugar era conocido por los jugadores de todo el mundo en el pasado, a pesar de que solo teníamos una escuela en la ciudad”. Después siguió proyectándose hasta jugar con su selección absoluta: “Estar en el equipo nacional de su país ha sido un honor y un privilegio especial, y cada momento que pasé es extremadamente importante para todos mí; las cosas aprendidas en la selección permanecen grabadas, y son útiles para una carrera y para toda la vida”. Ahora, en Almería, “devolver al club a Europa”.

Igor Jovanovic, simpático y extrovertido, tiene como hobby relacionarse, estar con los demás, conocer y escuchar, “pasar tiempo con mi familia y amigos, la naturaleza, la buena comida, la música, ver series, leer libros… así que no me importaría vivir en la costa en España el resto de mi vida, disfrutando de sus bellezas naturales y de su energía fenomenal”. Afirma taxativamente. A eso une la esperanza de que se puede regresar a los pabellones llenos, “que este año la situación sea la misma que antes, que nada impida que la afición nos apoye en los partidos, porque su energía especial es algo de lo que los deportes no pueden prescindir”, dice antes de finalizar con “el mensaje para ellos”, que es "os esperamos para disfrutar juntos y llevar con vosotros a Almería a lo más alto".