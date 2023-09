Luis Suárez: "Me he quitado un peso grande de encima"

El trabajo de Luis Suárez (1997, Santa Marta, Colombia) es indudable, siendo siempre el primer defensor rojiblanco. Con una presión y entrega encomiable, a veces el entorno rojiblanco le ha reprochado una falta de gol. En el Ramón Sánchez-Pizjuán materializó su primera diana del presente curso y ahora busca una segunda para dar la victoria el domingo en el duelo clave ante el Granada. Un Granada en el que militó desde 2016 hasta 2017, en el juvenil y filial, y de 2020 a 2022, en el primer equipo, con el que hizo trece goles en dos temporadas.

- ¿Cómo de especial es el partido del domingo para usted?

Siempre es especial enfrentarte a los que han sido tus compañeros. Es un club que tiene gran importancia para mí. Siempre va a tener un espacio grande en mi corazón. Fue el primer club al que llegué, con apenas 18 años, desde Colombia. Fue el paso a Primera División. Jugar en Los Cármenes siempre es especial. Ahora toca en casa. Estoy de rojiblanco también, pero de vertical. Esperemos que los tres puntos se queden en casa porque los necesitamos.

- En Sevilla estrenó su cuenta goleadora e hizo el gesto de quitarse una losa.

Es lo típico. Te sacudes esa sal que te estaba lastrando en partidos. El equipo lo necesitaba. Fue un gol no sólo para mí, sino para mis compañeros, que me transmitieron que se acabó la mala racha. Ellos ven que se sufre cuando no marcas y quieres ayudar al equipo. Esa es mi aportación aparte de trabajo, lucha y entrega. Quitarme el peso de encima ha sido grande. Estoy seguro de que voy a repetir este fin de semana para darle la victoria al equipo.

- ¿Sentía que estaba haciéndolo bien en otros aspectos, como el de la presión?

Los compañeros me lo transmiten. Ya merecía por lo civil o por lo criminal anotar ese gol por el trabajo que vengo haciendo. Estoy jodido por el resultado, pero con la tranquilidad de volver a marcar.

- ¿Le da muchas vueltas a la cabeza cuando falla una ocasión de gol clara?

Intento dejarlo todo aquí, pero obviamente uno analiza para mejorar a diario. Intento no llevar los problemas del trabajo, como cualquier otro, a casa. Intento estar tranquilo, siempre mirando qué trabajar. Pero sí, mi cara el día del Valencia, fue de “cuándo va a entrar…”, ya no sólo por mí, sino para ayudar al equipo, que lo necesita.

- ¿Qué energía tiene de cara al domingo?

Al 100% de gasolina y mentalidad. Es un partido importante aunque llevemos pocas fechas. Debe ser un punto de inflexión para arrancar y, sobre todo, para darle una alegría a la afición, que se lo viene mereciendo.

- ¿Será una clave dominar el miedo el domingo?

Va a ser un partido muy complicado. Ellos tienen una idea de juego clara y nosotros queremos contrarrestarla para conseguir la primera victoria más allá de jugar bien o bonito. Esto va de ganar. Aunque juegues algo mal, hay que saber dominar las áreas, lo que nos está dificultando los últimos partidos.

- ¿Cuál es su rol en el vestuario?

El del trabajo. Hablo mucho con todos los compañeros para mejorar. Al igual que digo algo beneficioso para algún compañero, yo acepto todas las críticas constructivas porque somos un grupo que queremos siempre mejorar. Todos somos importantes. Algunos tenemos más experiencia, por un par de años en la categoría, y podemos ayudar a los que están llegando ahora.