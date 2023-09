Vicente Moreno: "Estaba convencido de que con tiempo todo iba a ir bien"

Después de haber llegado a un acuerdo este viernes para cerrar el finiquito al tener de contrato hasta junio de 2024, Vicente Moreno ha compartido en sus perfiles de redes sociales una carta a modo de despedida. El técnico valenciano se marcha triste tras no poder lograr el objetivo, pero asegura que ha dado todo, destacando que ha tenido "dificultades desde el inicio", entendiéndose lo último al no haber podido contar con las ocho caras nuevas hasta septiembre, además de irse en las últimas semanas de agosto piezas claves, caso de Babic, que comenzó el curso como capitán.

Moreno también se muestra convencido de que el Almería ganará el encuentro ante el Granada (domingo, 14:00 horas). Al conjunto rojiblanco, que apenas ha sacado dos empates en las siete jornadas disputadas hasta el momento, lo dirigirá Alberto Lasarte, que ya este jueves se hizo cargo de los entrenamientos mientras la entidad almeriense cierra el sustituto de Vicente Moreno.

Despedida íntegra de Vicente Moreno

Hoy me despido de la UD Almería. Vine con mucha ilusión, convencido de que venía al sitio idóneo para conseguir grandes logros a nivel colectivo. No ha podido ser y me voy con el dolor de fallar a muchas personas. Lo siento, lo he dejado todo a nivel personal y profesional. Me he entregado al 100% para que saliera bien, pero a veces las cosas no salen como uno espera. He intentado ser siempre positivo, quejarme poco y trabajar mucho para ir solucionando todas las dificultades que hemos tenido desde el inicio. Estaba convencido de que, con tiempo, todo iba a ir bien e íbamos a construir algo bonito, pero entiende que, desgraciadamente, en el fútbol no hay tiempo.

Sí quisiera dar las gracias al club, a sus trabajadores, cuerpo técnico, plantilla y especialmente a la afición. He sentido el apoyo de la afición y eso es algo que no olvidaré. El cariño y pasión por este club son increíbles. Sé que seguirán animando al equipo con la misma pasión y entusiasmo.

Confío plenamente en el equipo, que seguro ganará el próximo partido. Todo se normalizará y se conseguirán los objetivos deseados. De corazón, os deseo a todos lo mejor en el futuro. Gracias. Almería nunca se rinde.