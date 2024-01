La insistencia no tiene premio para el Poli El Ejido en su duelo contra el Málaga City (0-0)

La falta de acierto de cara a portería condena al Poli El Ejido en el tercer empate a cero consecutivo en un encuentro, especialmente en el segundo tiempo, en el que acumuló ocasiones claras para adelantarse en Nerja. Sin embargo, la fortuna no estuvo de cara en una jornada en la que la que la noticia positiva es una portería a cero más en una exhibición defensivo de Pablo Montes y Juanma Quesada la misma semana en la que Pablo Fernández y Pedro Ramírez abandonaban la disciplina ejidense.

Los primeros compases del partido estuvieron marcados por la idea propositiva que sigue el Málaga City durante toda la campaña, con una línea defensiva muy adelantada y con el objetivo de combinar hasta llegar a área contraria. En el primer minuto de partido, Luismi puso un centro medido que Tre remata desviado. El peligro local venía principalmente por los dos costados, con Cameron y Luismi generando las principales acciones de ataque.

Por parte del Poli El Ejido, los primeros quince minutos fueron complicados, con el equipo replegado esperando a tener la oportunidad. En este período, Juanlu volvió a tener para los malagueños otra ocasión en un balón que le cayó en la frontal del área, pero su remate se fue arriba al colocar mal el cuerpo en el disparo. Las transiciones se convertían en la mejor arma para los visitantes para encontrar el atajo más rápido hacia el gol.

Brian fue el mayor activo en el primer tiempo

De esta forma, Brian Rodríguez protagonizó en el primer acto las mejores ocasiones para los celestes. En un golpeo arriba de Jesús Godino, el canterano le ganó el duelo a Parra y estuvo cerca de abrir la lata, pero su disparo acabó saliendo por la línea de fondo. La mejora ejidense era evidente con el paso de paso de los minutos, con un equipo que pisaba más campo rival y se hacía dueño del choque.

En el ecuador del primer tiempo, Guillerme salió sustituido por una lesión que parece grave. Entre la marcha del futbolista y el cambio, Brian volvió a generar otra ocasión en la que el área local fue invadida por futbolista celestes, pero el joven jugador no encontró el pase. Una asistencia que encontró jugadas después para que Dani Salas, demasiado esquinado, no encontrase portería.

En la reanudación, los malacitanos volvieron a empujar. Francis Molero estuvo a punto de marcar el primero en un remate que rozó la cruceta. Sin embargo, con los cambios de ‘Pumuki’ Heredia, los visitantes siguieron insistiendo con un Christian Romero que relevó a Brian Rodríguez como protagonista de las ocasiones.

La fortuna no estuvo del lado visitante

Nada más entrar, el atacante tuvo un mano a mano en el que regateó a Álvaro, pero se quedó sin espacio para lograr un remate certero. Minutos después, un pase filtrado de Iván Ferrer dejó otra vez solo a Romero, cuyo disparo se fue directo a las manos del guardameta local.

La suerte no iba a estar del lado del Poli El Ejido. Jaime Lorente, en otra oportunidad frente a frente con Álvaro, no marcó en una situación que comenzaba a ser rocambolesca. No tanto como la participación de Mario Mendes en el partido. El guineano solo pudo estar unos minutos en el terreno de juego a causa de algún accesorio que portaba que vio el árbitro y no le dejó volver al verde.

El resultado acabó sin goles y el conjunto ejidense continuará una jornada más en puestos de descenso en un momento en el que los jugadores siguen dejándolo todo en el campo, a pesar de lo que ocurre en los despachos. Nueva demostración de orgullo en tierras malagueñas, aunque el botín obtenido acaba siendo insuficiente.