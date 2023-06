Maras le reportará 1'5 millones al Almería tras el ascenso del Alavés

Todos los caminos apuntaban al ascenso del Levante. Jugaba en casa y le valía con el empate. Pero en el minuto 129 de la prórroga el Alavés disfrutó de un penalti a favor y Villalibre no fallaba desde los once metros con toda la afición vitoriana con el corazón encogido. Ese tanto in extremis ha reportado 1'5 millones de euros a la UD Almería (otras informaciones hablan de 2, pero Diario de Almería ha contrastado el dato con fuentes del club). En el último minuto de partido la entidad rojiblanca veía engrosadas sus arcas.

La explicación está en el contrato de cesión de Nikola Maras al 'Glorioso'. El central serbio se marchó el verano pasado a préstamo y ambas entidades incluyeron entonces una cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso a Primera del Alavés. La misma reflejaba esa cantidad como compensación, firmando Maras un nuevo contrato de cuatro temporadas de duración.

Maras ni tan siquiera fue protagonista en el campo, ya que una lesión lo alejó de los terrenos de juego durante cuatro meses. Arrancó el curso siendo protagonista en el once de Luis García Plaza, disputando un total de 20 encuentros (18 de ellos como titular), pero en el mes de enero pasó al banquillo y luego la lesión le ha impedido tener más minutos, completando un total de 1.606.

Maras llegó a la UDA en la campaña 2019-2020, la primera de la era Turki Al-Sheikh, procedente del Chaves portugués cedido con opción a compra, cláusula que se ejercitaba al curso siguiente, comprándose en propiedad con un contrato hasta junio de 2024. Tras tres temporadas como rojiblanco, además de una cesión al Rayo Vallecano, Maras se convierte a todos los efectos en propiedad del Deportivo Alavés.

La inesperada inyección económica le servirá a la entidad rojiblanca para hacer caja de cara a un mercado veraniego que promete ser muy movido en clave rojiblanca, con numerosas salidas y entradas para confeccionar el nuevo plantel que se pondrá a las órdenes del valenciano Vicente Moreno de cara al curso 2023-2024.

El ascenso del Alavés ha supuesto el regreso de la máxima categoría del exrojiblanco Luis Rioja, así como de los almerienses Rubén Duarte y Salva Sevilla.