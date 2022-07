El entrenador de Milovanovic lo da por perdido

Salvo sorpresa de última hora, Marko Milovanovic no comenzará esta tarde la pretemporada a las órdenes de Rubi. Sin embargo, el acuerdo por el delantero serbio es total e incluso el entrenador del Partizán de Belgrado lo da por perdido. "Es una pena que perdamos a un jugador de su calidad, que no podamos disfrutarlo más y que no pueda demostrar aquí su talento. Sin embargo, si aparece una oferta como la del Almería, el club debe aceptarla", ha apuntado Ilija Stolica.

Milovanovic, que el próximo 3 de agosto cumplirá 19 años, firmará seis temporadas con la entidad indálica y llegará con el rol de disputarle el puesto o bien a Sadiq si finalmente éste termina quedándose o bien al sustituto del nigeriano. Así, Sousa y el serbio ofrecerán alternativas diferentes, pero la secretaría técnica rojiblanca no quiere darle toda la presión al todavía jugador del Partizán para que sea el sustituto del africano.

El Almería pagará una cantidad entre tres millones y medio y cuatro por el traspaso del delantero balcánico, que hace un año amplió su contrato con el Partizán hasta 2025, además de un kilo y medio más por una serie de variables, por lo que los serbios volverán a hacer caja por un delantero suyo que se va rumbo a Almería. En octubre de 2020 la UDA adquirió a Sadiq por cinco millones de euros fijos, abonando posteriormente 500.000 euros tras marcar 25 goles y otra cantidad igual al jugar más de 75 partidos. Además, en Belgrado se guardaron un 10% de una futura venta de Sadiq, por lo que en el caso de traspasarlo el Almería en 30 kilos, el Partizán ingresará tres millones más, convirtiéndose así en el fichaje más caro de la historia del club almeriense.