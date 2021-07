Puigmal: "Ramazani me habló muy bien del Almería"

A tenor de sus palabras, la aclimatación al vestuario está resultando bastante buena: "Me siento muy bien en el campo, me siento como si llevara toda la vida aquí. Almería es una ciudad con encanto".

El nuevo atacante rojiblanco asume que le objetivo ineludible es lograr el ascenso a Primera : "Segunda es incluso más dura que Primera, me gusta jugar con presión y me encanta este proyecto del Almería, por lo que lo daré todo para subir a Primera".

El Assy: "Turki Al-Sheikh sigue co la misma ilusión de siempre"

Durante la presentación de Arnau Puigmal, Mohamed El Assy, CEO rojiblanco, ha respondido a preguntas sobre la actualidad del club.

-Turki Al-Sheikh: "Está muy ocupado con su trabajo. Sigue con la misma ilusión de siempre con el Almería"

-Mercado: "Hemos recibido ofertas por varios jugadores, pero si no llegan a lo que queremos, no saldrán de la plantilla. El mercado está lento por la pandemia mundial, eso afecta mucho en nuestro trabajo. Hemos recibido muchas ofertas por Lazo, y todas del fútbol español. ¿Sadiq? Tiene su valor, si no llega la oferta que queremos no se venderá".

-Fichajes: "No hemos cambiado la estrategia, no miramos la nacionalidad y sí el talento del jugador. Los cuatro primeros han llegado gratis y conocen la Segunda División".

-Nuevas equipaciones: "No queremos cambiar la identidad del Almería. Lo de las camisetas es una estrategia de marketing y las nuevas se están vendiendo bien".

-Remodelación del Estadio: "Estamos terminando el tema de la documentación par tener la concesión del Estadio de los Juegos Mediterráneos".

-Objetivo ascender a Primera: "Hemos cambiado la realidad del Almería en solo dos años con un gran trabajo y vamos a conseguir los objetivos que tenemos en el club".