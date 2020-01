El Pulpileño impone su ley en el derbi (2-0)

Reencuentro con la victoria para un Atlético Pulpileño que antes del parón navideño encadenó dos empates consecutivos. Los de Sebas López abren este 2020 con un importante triunfo en el derbi almeriense del Grupo XIII, el murciano, ante un Huércal-Overa CF que complica mas aún su situación clasificatoria, entrando ya en puestos de descenso al sufrir su tercera derrota seguida.

No pudo debutar con un sabor dulce Tato Alcázar en el banquillo de un cuadro huercalense que acudía a esta cita entre paisanos con la necesidad de sacar un resultado positivo si quería evitar, una semana más, las posiciones rojillas. Pero no pudo lograr su objetivo ante un cuadro local que llevaba sin perder ocho encuentros y que había fijado su mirada en volver a ponerse cerca del play off de ascenso.

La primera parte dejó ocasiones para ambos conjuntos, aunque fueron los de casa los que tuvieron más el control ante un batallador oponente que, por el momento, estaba haciendo bien su trabajo en tareas defensivas. Así, se llegó al descaso con el 0-0 en el marcador, aunque pudo irse con ventaja el Pulpileño si no llega a ser porque en el 12’, el meta Javi García evitaba el 1-0 al parar una falta botada por Sergio Camacho. Sin embargo, ya en la segunda parte, no fallaría el centrocampista del cuadro de Pulpí, que en el 55 abría el tanteador con un gran disparo desde la frontal del área.

La ventaja era mínima y estaba todo por decidir, pero en el 75’, diez minutos después de saltar al terreno de juego, Jay, a centro de Carlos Alcántara, ponía tierra de por medio para un conjunto local en el que destacó también el debut del canterano Cristian Freire. El Huércal-Overa lo intentó pero no pudo con un Pulpileño que impuso su ley en casa.