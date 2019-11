La RFAF presenta en Vícar la primera fase de la Copa Regiones UEFA

En la mañana del pasado viernes 22 de noviembre, la Real Federación Andaluza de Fútbol, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Vícar, presentó la primera fase de la Copa Regiones UEFA que se disputará en el municipio del 6 al 8 de diciembre.

La Copa Regiones UEFA es una competición internacional de fútbol en la que participan selecciones regionales europeas compuestas por jugadores no profesionales.

En esta primera fase, que se disputará íntegramente en el Estadio Municipal de Vícar, se enfrentarán:

Día 6: Comunidad Valenciana -vs- AndalucíaDía 7: Asturias -vs- Comunidad ValencianaDía 8: Andalucía -vs- Asturias

En la presentación del torneo estuvieron presentes Pablo Lozano Dueñas, Presidente de la RFAF, que agradeció al Ayuntamiento de Vícar su siempre dispuesta y gentil colaboración para con el fútbol andaluz, con Antonio Bonilla, alcalde de Vícar, José Martín Doblado, Presidente Delegado de la RFAF en Almería, y con Vanesa Lidueña y Paqui Hernández, concejalas de Deportes del ayuntamiento anfitrión.