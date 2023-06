Rubén Duarte: "Yo lo que quería era finalizar el contrato dejando al Alavés en Primera"

No existe ninguna propuesta formal del Almería a Rubén Duarte, pero el futbolista almeriense no ve con malos ojos una hipotética llegada al conjunto de Vicente Moreno. "La temporada fue muy dura, muy sufrida. Tuvimos la miel en los labios en Las Palmas y luego un playoff. El gol de Villalibre lo viví como una liberación tremenda, estaba en el banquillo con el gemelo subido. Jugamos cincuenta partidos y por eso fue un año muy duro porque la competición no te daba respiro. Fue tremenda tanto a nivel personal como a nivel de equipo. Empezaremos a hablar pronto. Yo lo que quería era terminar mi contrato dejando al Alavés en Primera", afirmó el zaguero tras el ascenso del cuadro vasco según una información recogida en AS.

Y este fin de semana ha sido Luis García el que se ha pronunciado sobre la continuidad del defensa: "Habrá jugadores de los que terminan contrato que seguro que nos interesa que sigan, pero luego habrá que ver si se llega a un acuerdo o si ellos prefieren apostar por otras opciones". Duarte, que llegó a Vitoria hace ya cinco años procedente del Espanyol previo pago de 400.000 euros por parte del Alavés, cumple contrato el próximo viernes.

Su entrada no estaría en la parte de la hoja de ruta de la secretaría técnica rojiblanca de firmar a jóvenes para venderlos posteriormente tras aumentarle el valor de mercado, pero sí formaría parte del grupo de futbolistas para aportar experiencia, los casos más claros, los de Melero, Baptistao, Embarba y Luis Suárez. Además, serviría para darle un cariz almeriense a un equipo que nunca ha tenido un representante de la tierra en su once tipo en las siete temporadas anteriores en la máxima categoría. Su fichaje también provocaría que la posible marcha de Akieme fuese un mal menor.

Duarte, que en octubre cumplirá 28 años, se mantiene de momento al margen disfrutando de sus vacaciones, dejando parte de la responsabilidad de su futuro en manos de su agente, mientras que su entorno asegura no tener ninguna propuesta rojiblanca. El futbolista ha sido pieza clave durante sus seis temporadas en el Alavés (siempre en Primera, excepto esta última), quedándose a sólo un partido de los 200 (titular en 188 de esos 199). Previamente militó en el Espanyol, adonde llegó en 2009 en edad cadete, subiendo categorías hasta llegar primero al filial y después al primer equipo.