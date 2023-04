Rubi: "Vamos a ver a bastantes jugadores diferentes en las alineaciones"

Rubi ha comparecido en la sala de prensa del Estadio de los Juegos Mediterráneos 24 horas antes de recibir al Athletic, primer encuentro de una maratón de cuatro once días. El catalán ha destacado que, además de Chumi, también regresará Pozo, ya lesionado. Quienes no estarán serán los lesionados Fouli, El Bilal Touré y Akieme, aunque el último podría reaparecer la próxima semana. Mendes también tiene difícil llegar después de la lesión sufrida en el Metropolitano.

- ¿Estas dos semanas han sido más tranquilas al estar fuera del descenso?

Estamos en una semana previa a jugar cuatro partidos en once días. Partimos de una posición de fuera de descenso que hemos mantenido aunque fuese sin sumar. Da ese punto de tranquilidad para trabajar sin ansiedad, pero somos conscientes de lo que viene ahora. No podemos aflojar. Veo al equipo con muchas ganas de pelear estos cuatro partidos, estar a la altura y dejar un paso de gigantes si puede ser, luego habrá que remontarlo. Cada partido cuesta mucho, pero a estas alturas incluso más porque todo el mundo se está jugando muchísimo. Viene un gran rival, pero estamos centrados en nuestro objetivo y vamos a ponérselo difícil. Ha ganado en todos los campos de nuestros rivales directos.

- Si se divide la tabla en grupos de tres equipos, al Almería le está costando meterle mano al segundo.

Hacemos una apuesta a principio de temporada y seguro que los siete primeros serían los que están ahora, pudiendo variar el orden. Más o menos cada uno está en un sitio. Estos rivales que están por detrás del Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid se nos han dado muy mal. No hemos sumado con ellos ni en casa ni fuera. Esa motivación se la he intentado transmitir a la plantilla.

- Valverde ha recalcado en la rueda de prensa previa que el Almería ha ganado más como local que el Athletic.

Valverde es un caballero. Si dice que hemos ganado más en casa que ellos en la suya, reconoce que el Almería hace cosas bien, pero, sobre todo, es un aviso para su equipo. Aquí nos han ganado equipos, pero no les ha sido fácil. Valverde es inteligente y pone en alerta a su plantilla porque nuestro campo es complicado para todo el mundo.

- ¿Cómo se encuentran los de la enfermería?

Recuperamos a Pozo y estamos pendiente del entrenamiento de hoy con Mendes, no lo tiene fácil. Fuoli tampoco va a estar porque se está recuperado de un esguince de tobillo, espero que la semana que viene esté disponible. Estamos muy satisfechos de cómo está yendo la evolución de la lesión de Akieme. Es un gran trabajo también por parte del cuerpo técnico. Lo digo con la boca pequeña, pero es muy posible que esté disponible para Getafe o Real Madrid. Es una buena noticia.

- ¿Cómo van a gestionar las rotaciones y los apercibidos?

La predisposición que tenemos es que veamos a bastantes jugadores diferentes en las alineaciones porque cada tres días es muy difícil tener a un jugador al 100%. De momento vamos a ir a por el primero. La idea es pelear al máximo el de mañana, con lo que entendemos que tiene que afrontar el partido en cuanto a titularidad. Pero sabemos también que muchos partidos se están decidiendo en la última hora. Ante el Atlético de Madrid nos ayudó mucho la gente que entró. Veremos cómo salimos del primero y a partir de ahí gestionaremos cansancio y tarjetas para que salga siempre un equipo fresco para pelear los partidos. El club ha hecho un gran esfuerzo para que tengamos una plantilla muy igualada en las diferentes posiciones. A uno se les ve más y a otros menos, pero hay futbolistas que han jugados menos que están al nivel de los otros.

- ¿Qué valora del Athletic?

Es un equipo con grandes virtudes en muchos aspectos. Todo el mundo sabe la capacidad que tienen los hermanos Williams o Berenguel para desequilibrar en el juego estático y en el contraataque. Son algunos de los jugadores más rápido de la liga. Tenemos que ser inteligentes, llegando con juego y pasándonos el balón y sabiendo que las pérdidas tienen que estar muy controladas porque es un equipo que te revienta a la contra.

- ¿Volverá a cambiar el dibujo?

A veces tenemos un sistema en fase defensiva y otra en fase ofensiva. De acuerdo al rendimiento actual de los futbolistas, intentamos ponerle en la posición en la que se sienten más cómodos, pero eso va variando durante el año. Hay jugadores que están un poco mejor, otros bajan su rendimiento... He estado muy satisfecho cuando he ido con el 4-3-3 en esa fase de la primera vuelta, cuando el equipo ganó todos los partidos seguidos en casa. Hemos ido retocando, llegó Luis Suárez, lo intentamos juntar con El Bilal Touré, luego éste se lesionó, últimamente ha aparecido algún jugador que había participado menos, otras veces con Chumi como lateral queríamos más consistencia defensiva. El dibujo no es tan tan importante. Los jugadores tienen muy claro lo que se busca tanto en ataque como en defensa. La clave es que los futbolistas den su nivel.

- Quedan cuatro partidos en el Mediterráneo, tres marcados en rojo.

Nos quedan más partidos igualados que menos, los de la Real Sociedad, Real Madrid y Athletic, que en teoría están a un nivel superior, pero que se pueden ganar, por supuesto. Los otros seis el equipo va a sumar bastantes puntos, estoy convencido. Tenemos tres partidos en casa claramente marcados porque sabemos que hay mucha igualdad en esos partidos, pero no vamos a renunciar a ningún punto. Veo preparado al equipo para afrontar estos cuatro partidos tan seguidos y lucharlos todos.