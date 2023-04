Rubi: "Cada minuto de lo que queda de liga es importante"

El técnico rojiblanco no se mostraba del todo insatisfecho a pesar de la derrota contra el Real Madrid, en parte porque era conocedor de la dificultad del partido como demostró con el once que puso de inicio. De esta manera se vio a Rubi pensando ya en la trascendental cita contra el Elche, haciendo un llamamiento "a toda Almería el martes a venir al estadio a ayudar, empujar y llevar al equipo en volandas" porque "cada minuto de lo que queda de liga es importante".

Lectura positiva: "Me voy más contento de lo que hemos empezado el partido. Quizás podíamos haber hecho algo más en ese segundo gol. Cuando tienes la intención de jugar es muy difícil que no haya pérdidas. Hemos sido capaces de marcar dos goles, sabíamos que por muy bien que lo hagamos el Real Madrid iba a tener siete u ocho. Llegamos con la gente muy fresca al martes y animo a que toda Almería venga a llevarnos en volandas".

Potencial rival: "Nos lo esperábamos, el problema es que no hemos podido pararlos. La doble finta de Benzema es difícil de pararlo. Mi equipo lo ha intentado, si quitamos el dos a cero inicial nos vamos con buenas sensaciones. Creo que ha sido más determinante el olfato de Benzema, pero no lo hemos podido parar".

Rotaciones: "No estamos pensando más en Elche. Si miras los cambios Arnau venía jugando, César de la Hoz también. Teníamos un día de descanso menos que el Real Madrid. Otra cosa es que la gente entienda que si no sacas los once que esperan no estás pensando en el partido".

Análisis: "Con el tres a cero te podías ir con un saco de goles o pelearlo. Se ha visto un Almería que lo intenta desde atrás y eso nos ha ocasionado alguna pérdida. Tenemos nuestra lectura. Estoy convencido y nos quedan tres victorias para poder respirar".

Final contra el Elche: "El aviso lo tenemos ahí que el Elche viene quizás en un momento en el que no ha sacado buenos resultados y hoy ha demostrado que está haciendo las cosas mejor de lo que parece por la clasificación y esto demuestra que muchas decisiones van en el camino correcto, luego habrá que demostrarlo el martes y sacar el partido. Desde aquí aprovecho para animar a toda Almería el martes a venir al estadio a ayudarnos y empujarnos y llevarnos en volandas porque cada minuto de lo que queda de liga es importante".

Trabajo realizado: "Los jugadores están tranquilos porque han dicho que han hecho lo que han podido. Si ya es difícil sorprenderles, después de una derrota aún más difícil. No estoy contento con el resultado evidentemente".