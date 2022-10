Rubi: "El equipo quería ir a ganar y nos han pillado"

El técnico del Almería se ha lamentado por la derrota de su equipo, mejor destaca la cara mostrada y la mejoría respecto al partido de Bilbao. No se moja sobre la titularidad en la portería para el próximo encuentro.

Derrota cruel: "Hemos hecho un trabajo para sacar algo, pero el fútbol es así. La grandeza de este deporte es que hasta la última jugada puede pasar cualquier cosa".

Mejoría: "Miramos el partido del Athletic Club, el del Betis y el de hoy y el equipo va cada vez subiendo su nivel. Pero me voy muy triste porque mis futbolistas no se merecían un final así. No hay que hacer más sangre entre nosotros porque bastante mal lo estamos pasando ya".

Contraataques rivales: "Nos están generando más ocasiones precisamente cuando atacamos nosotros. Si no acabamos esas jugadas... El rival de hoy tenía gente muy rápida y ha tenido su premio al final".

Nueva derrota fuera de casa: "Nuestros jugadores son jóvenes y están mejorando. Lo importante es que demos este nivel y no lo bajemos. Los resultados fuera de casa ya llegarán. Tenemos que estar juntos. Tengo unos jugadores excepcionales, que están haciendo todo lo que se les pide. Hemos igualado el nivel del rival y eso tiene su mérito independientemente del resultado".

Expulsión de Baena: "Los árbitros aplican el reglamento. Otra cosa es que haya que modificar el reglamento en alguna cosa. Nosotros también hemos pecado de juventud en la última jugada. Álex ha pecado en esa jugada. El árbitro aplica el reglamento, no puede hacer nada más. Si no, sancionan a él por no aplicarlo".

Defensa de cinco: "El rival tiene una forma de jugar muy buena, con dos delanteros muy rápidos. Contra el Girona eran dos delanteros más de remate y no hacía falta gastar un hombre más en la defensa. Ellos juegan con dos delanteros que van a los espacios de maravilla. Hemos estado muy seguros, cerrando bien los espacios excepto la última jugada. Hemos apretado mal en la última jugada. El equipo quería ir a ganar, el rival estaba con uno menos, Pau con problemas y hemos querido buscar ese segundo gol como fuera. Nos han cogido con Parejo, que sabemos que tira muy bien los pases. Ahí nos han pillado, pero el equipo ha estado muy bien a nivel defensivo. El partido requería esto y el trabajo ha sido muy bueno".

Pacheco: "Cuando hablamos de semanas de tanto partido, dijimos que para nosotros si los porteros tienen nivel, pueden entrar en esas rotaciones. A partir de ahí la decisión no está tomada en la continuidad".