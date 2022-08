Rubi ya puede contar con Embarba

Adrián Embarba se incorporará a la plantilla rojiblanca esta tarde en el Anexo. A pesar de que el Almería aún no ha oficializado su entrada, el extremo del Espanyol ya lleva varios días en la capital almeriense y este miércoles, cuando se espera que por fin se haga oficial la operación, se entrenará a las órdenes de Rubi en la vuelta al trabajo de los rojiblancos después del descanso del que gozaron el martes.

Embarba será la gran novedad del miércoles, restando por ver si la entidad rojiblanca puede inscribirlo para el encuentro del próximo sábado (20:00 horas) frente el Sevilla al no haber solucionado aún el problema con el límite salarial. Leo Baptistao fue el único de los no inscritos ante el Real Madrid que sí estuvo en el Martínez Valero, hasta donde no viajaron Fernando Pacheco, Álex Pozo, Houboulang Mendes, César de la Hoz y Marko Milovanovic.

El otro nombre propio será el de José Carlos Lazo, ya en Barcelona para incorporarse al Espanyol. El gaditano ha entrado en la operación Embarba, en la que el Almería abonará un millón de euros al conjunto perico. Lazo actuó ante el Real Madrid, pero no llegó a jugar en el Martínez Valero, donde estuvo en el banquillo.