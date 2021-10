Rubi: "Esta vez no me pronuncio sobre rotaciones, pero tenemos un plan"

Joan Francesc Ferrer, 'Rubi', tiene un plan de cara a los dos partidos casi consecutivos que se avecinan: Leganés este viernes en casa y Sporting de Gijón el martes a domicilio. El técnico catalán esta vez no quiso adelantar ninguna pista sobre las rotaciones que tiene previsto introducir como sí hiciera para el doble choque ante Real B y Mirandés, pero dejó claro que ha previsto todas las posibles variables teniendo en cuenta el desgaste físico acumulado por sus jugadores en las últimas jornadas.

¿Qué nivel de importancia le confiere a la visita del Leganés?

"Todos los partidos son importantes, pero si somos capaces de sacarlo adelante es una acumulación de 28 puntos en total muy positiva porque habrá tropiezos y cuando vengan, tendrás un colchón. Primero hay que conseguir ese registro de 28 y sería un gran inicio, pero trabajamos una carrera de fondo en la que el objetivo es darle una alegría grande al club y a la afición. El rival pasa problemas, pero tiene un potencial importante".

¿Hace falta motivación extra viéndose líderes?

"No va a ser un problema la motivación. Hemos salido de dos partidos utilizando a muchos jugadores y todos estamos muy activados, todos quieren mantenerse en el once y no hay tiempo para dormirse. El Leganés no es un rival de abajo porque no va a acabar abajo".

¿Tiene previsto mover nuevamente el once al avecinarse otra jornada intersemanal?

"De las rotaciones el mensaje no va a ser decir mucha cosa, no me interesa pronunciarme, pero tenemos un plan".

¿En qué punto se encuentran los cuatro lesionados?

"Buñuel está en el mismo saco de tiempo que Ramazani. En 10 o 15 días pueden incorporarse al grupo. Juan Villar es posible incluso que esté disponible para este partido al no ser intervenido. Sobre Robertone me queda la duda de si llegará a este partido, Gijón o Burgos".

Parece que tiene a todos enchufados...

"Si algún día tengo que decir públicamente que el equipo no lleva buena semana de entrenamiento lo diré, pero de momento no se ha dado. El entrenador ha dado un primer paso de confiar en todos antes de que los necesitáramos por una urgencia, casos de Appiah o Arnau".

¿Cuáles son las fortalezas de un Leganés que llega en horas bajas?

"El Leganés es un equipo que con lo mismo que ha hecho en algún partido tenía que haber sacado, sinceramente. Le ha pasado en dos o tres partidos y la situación sería diferente. Tuvo muchas bajas en dos semanas pese a su amplia plantilla. Me espero un once experimentado. No sé hasta qué punto anímicamente el partido les puede pasar por encima o no. Pero todos sabemos quién es Fede Vico, José Arnáiz o Bárcenas".

Rubi: "Tengo que hacer que en un momento dado Sadiq y Sousa puedan coincidir sin que el equipo se resienta"

¿Mantendrá su fidelidad al 1-4-3-3 o buscará acomodo a Sousa junto a Sadiq en el once?

"No hemos de olvidar el primer día que perdamos o empatemos qué nos ha llevado adonde estamos. Eso no quita que tengo que hacer que en un momento dado Sadiq y Sousa puedan coincidir sin que el equipo se resienta, buscando una fortaleza y sin prisas. Luego se dirá por qué no juega Portillo o Lazo pero sí los dos. Me quise anticipar [al debate] porque es una muy buena noticia que sepamos que Sousa tiene gol y nos va a ayudar. En el caso de que haya problemas físicos estamos súper bien cubiertos, ya trabajaremos variantes".

¿Qué le parece que la afición esté tan identificada con su trabajo?

"Como entrenador solo quiero que la gente esté contenta con el cuerpo técnico, solo trabajo para mis superiores y para mi afición. Si están contentos solo digo que vine para ser uno más y a veces me equivocaré. Trabajo para que ese sentir se mantenga en el tiempo".

Su homólogo Garitano llegará en horas bajas...

"Garitano es un entrenador contrastadísimo y ojalá pierda aquí y continúe porque estoy seguro de que va a sacar adelante ese equipo".