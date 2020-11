Sadiq: "Nunca estoy satisfecho, lo importante es mantenerse hambriento"

Umar Sadiq anotó ante el Mirandés el segundo tanto en lo que va de curso y el ariete nigeriano pareció liberarse de la pesada carga de no ver portería en las últimas jornadas. Autoexigente, incide en la necesidad de seguir empujando para poder cumplir los ambiciosos objetivos marcados para final de curso.

¿En qué punto se encuentra su periodo de adaptación?

Me siento bien, no es fácil llegar a un nuevo ambiente, liga, equipo y cultura, pero me estoy sintiendo confiado y con buenas vibraciones.

Las cosas han cambiado desde el mal comienzo, ¿cómo ve al equipo ahora?

Al principio fue una situación muy difícil para todos en el club porque éramos muchos nuevos y jugadores jóvenes. Pero nosotros cada vez tenemos más trabajo en equipo y confianza, eso nos ha llevado a pasar página para lograr los resultados.

¿Los defensores de Segunda son más incómodos que los de otras ligas?

En España juegas más con el balón. En Italia se trabaja más sin balón, es más táctica. En cualquier sitio que vayas necesitas adaptarte, aunque al final el fútbol es el mismo en todas partes, once contra once.

Aporta goles, penaltis y expulsiones, ¿satisfecho?

No estoy satisfecho ahora porque para mí nunca va a ser suficiente, tengo que seguir empujando para hacerlo mejor que en el partido anterior. Da igual los resultados, siempre tenemos que ir a más, me gusta generar un buen ambiente en el equipo y espero que sigamos creciendo.

¿Cree que su gran envergadura puede resultarle un problema a nivel de faltas?

Cuando hacemos análisis de vídeo analizamos ese aspecto, pero los árbitros también son personas y se pueden equivocar. Al final no es hacer más o menos faltas, sino empujar para conseguir buenos resultados.

Se le vio muy excitado con el gol ante el Mirandés...

Nunca estoy satisfecho, lo importante es mantenerse hambriento. Venía de fallar dos ocasiones y el equipo me apoyaba a seguir adelante. Es un buen gol, pero aún no es suficiente.

¿Qué le comentó a Balliu?

Me dijo que siguiera tranquilo porque estaba haciéndolo bien. Le respondí que lo sabía, pero que había que seguir empujando más para lograr los objetivos.