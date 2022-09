Samú Costa: "No hay crisis ni bache ninguno"

Samuel Almeida Costa (27-11-2001) acaba de comprometerse con la UD Almería hasta 2029 al firmar una ampliación por tres temporadas más del contrato que en principio había rubricado hasta 2026, manteniendo una cláusula de rescisión de 40 millones de euros.

A punto de cumplir 22 años, el internacional sub-21 portugués abandonaría la disciplina rojiblanca con 29 en caso de mantenerse fiel a los colores, circunstancia harto complicada dado el carácter vendedor de la UDA.

Desde su llegada con 19 años procedente del Sporting de Braga, Samu Costa ha sido pieza esencial para todos los entrenadores, disputando 35 partidos en su primer curso (2020-2021) y 38 la campaña pasada, siendo motor del equipo en la media junto a De la Hoz y Robertone para conseguir el ascenso a Primera.

¿Contento por la ampliación hasta 2029?

"Sí, estoy muy contento. Es bueno sentir que el club cree en mí y tiene esperanzas en mi trabajo y carácter. Con la selección traigo sentimiento de buen trabajo, hay que mantenerse humilde en el camino. El club te da cosas pero también tienes responsabilidad siempre. Estoy preparado para responder de la mejor manera, que es trabajando".

Desde que llegó ha sido titular indiscutible.

"Estoy mejorando mucho. Han pasado dos entrenadores y los dos me pusieron a jugar. Eso quiere decir que les gusta mi trabajo y cómo juego. No podría mejorar si la ayuda de mis compañeros".

¿Se ve en un futuro cercano como capitán?

"Tenemos dos capitanes que el club y los jugadores respetan mucho, César y Fernando, los más veteranos, y no quiero quitarles ese puesto a ellos. En el fútbol nunca tienes claro el futuro. Tengo contrato en el Almería y solo pienso en ayudar día a día, no en lo que pasará dentro de diez años".

¿Han notado mucho el salto a Primera?

"Ya no es ningún sueño, sino una realidad. Es más difícil que Segunda porque en Primera se penalizan los errores con gol con mayor facilidad. Somos un equipo humilde al que le gusta jugar al fútbol".

¿Cómo definiría la mala racha actual?

"No hay crisis ni bache ninguno. No pudimos hacer gol, pero va a llegar seguro".

¿Limó asperezas con Rodrigo Ely por redes sociales?

"No he pedido perdón a Ely en Instagram. Con él y con todos estoy bien, lo que pasó es pasado. Las personas que me conocen saben que respeto. Ya no pienso en eso".

¿Qué tal afrontan la visita al Athletic?

"San Mamés va a ser difícil por el escenario y el ambiente, pero estamos preparados para ganar haciendo el plan que el míster nos ha dado. Tenemos grandes jugadores en ataque y los goles llegarán seguro".

¿Un compatriota como Cristiano ha sido referente en su carrera?

"En fútbol las cosas cambian muy rápido, pero leyendas como Cristiano nunca se van a olvidar. Yo lo miro como un ejemplo porque ha sido top toda su carrera y miro su trabajo para aprender".

¿Las llamadas de las selecciones demuestran el nivel real de la plantilla?

"Los jugadores que han ido con sus selecciones han enseñado la calidad que tenemos en esta plantilla. Dentro nadie lo duda, hay grandes jugadores jóvenes que siempre quieren mejorar".

¿No cree que su ímpetu a veces puede perjudicarle?

"Cada cual tiene su carácter y debe sacar la mejor versión de sí mismo en Primera. Sé que mis compañeros están muy enfocados porque fuera del campo hacen buen descanso y controlan la alimentación. El equipo está a tope".

¿Sueña con llegar a la selección absoluta?

"Mi objetivo es poder llegar a la absoluta de Portugal y sé que con mi trabajo podré llegar, si no salgo de mi camino. Jugar con la selección te sirve para ganar experiencia y tener mayor confianza".