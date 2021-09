Sergio Pérez: "Si dejas tu meta a cero, has hecho un buen trabajo"

Como suele ser habitual siempre que está sobre el terreno de juego, el extremo derecho Sergio Pérez Jaén fue uno de los activos en ataque más destacados del Club Deportivo El Ejido en el encuentro que enfrentó a los celestes el pasado sábado al Atlético Levante. El sevillano analiza el 0-0 en la Ciudad Deportiva de Buñol diciendo que "el equipo hizo un buen partido en casa del filial del Levante, pero es verdad que te vas con ese sabor agridulce por esas ocasiones que tuvimos sobre todo en la segunda mitad para marcar y amarrar el partido".

Natural de Gerena (Sevilla), el futbolista de 24 años de edad, que llegó a la entidad del Poniente en la campaña 2020-2021 procedente del Cádiz, reconoce sobre el encuentro en tierras valencianas que "ellos también tienen dos claras en la primera mitad, que nos salva Godino". Pérez considera que "el empate es justo", ya que "siempre es bueno puntuar fuera de casa y sobre todo el trabajo que hizo el equipo que se ve reflejado en el resultado, cuando no te meten gol o dejas la portería a cero se ve que el equipo ha hecho un buen encuentro. Si no se puede ganar, pues no se pierde".

Ante los canteranos granotas fue la primera vez en el presente curso liguero que los de Fran Alcoy acababan un choque sin encajar gol, algo que el centrocampista del CD Ejido destacaba notablemente. Tras firmar tablas en Valencia, Sergio Pérez pone ya su mirada, al igual que el resto de compañeros, en la contienda del próximo domingo, a partir de las 18:00 horas, en Ciudad Real. "Ya pensando en el próximo envite, ante el Calvo Sotelo de Puertollano. Hemos empezado la semana con fuerza, deseando que llegue ya ese partido", finaliza el atacante celeste.