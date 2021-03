Tribu Sport, mi tribu

Esto Juanico no lo sabe, pero el primer día que me puse a hacer burpees con él (un lunes 9 de marzo de 2019 a las 17:00), venía de jalarme una hamburguesaca en el Puerto de Aguadulce que vamos. Así a la segunda flexión tenía un pinchazo intercostal que por más que trataba de disimularlo, no había forma de trabajar en el trx.

¡Qué tiempos aquellos, sin coronavirus y con palmeritas de chocolate para desayunar! Dos años han pasado, a una media de 50 flexiones por día y mucho ejercicio divertido, saludable y necesario. Entonces, con doce kilos de más, soñaba dormido con el Maratón de NYC que tenía para el pasado mes de noviembre. Ahora, con cientos de kilómetros sobre mis tenis y con un entrenamiento de fuerza made in Tribu Sport, sigo soñando por correr de una vez por todas por Central Park. Del parque del Ikea (que es donde entrenamos por el maldito COVID) a Central Park. ¡Que viva nuestra Almería y nuestras tostadas de atún postentrenamiento en la Taberna Urci, que están más buenas que los ‘bagels’ yanquees!

En el gimnasio de Juanico, como lo llama mi peque, he encontrado un ambiente de deportistas fenomenal (mucho mejor que en otros vestuarios donde he estado) y, sobre todo, a un muy buen amigo. Podía decir que le hago esta publicidad por ser mi amigo, pero estaría mintiendo. Él no necesita publi porque quien es buen profesional, al final tiene suerte en la vida.

Mira que nunca he sido de gimnasios, pero el entrenamiento que hace va más allá que levantar pesas como un gorila. Te ríes mientras sudas, te diviertes mientras la musculatura te berrea. Estás entrenando para estar y ser fuerte, para sentirte bien contigo mismo y en estos días de pandemia, para estar saludables. ¡Juanico, ponte otra ronda... de flexiones sobre bosu!