Si URA Playcar toca la puerta de arriba es para entrar

Si la temporada pasada se hizo historia con nueve victorias y 45 puntos, a solo dos de la sexta plaza y once por debajo de un Arquitectura que acabó cuarto, el mejor de los ‘mortales’, este curso sabe que lleva una media mucho mejor y que puede acabar la primera vuelta, aferrándose a su buen juego, claramente por encima de la mitad de ese camino. También es verdad que esa lectura del pasado supone quedarse con lo positivo, puesto que no es menos cierto que el descenso se quedó cuatro puntos por atrás, con otros tantos equipos haciendo peor temporada, aunque ‘sobrase’ la última jornada para ese objetivo que sigue siendo el mismo en esta 2019/2020. Eso sí, de categoría Regional pudo haber sido el actual líder de la tabla, Ingenieros Industriales, tras la remodelación de la competición y la creación de la liga de filiales, que ‘borró’ a Alcobendas B y a Complutense Cisneros Z y le hizo bajar dos puestos.

De una temporada a otra las cosas pueden cambiar drásticamente, siendo del todo imponente la marcha del equipo roceño, ocupando el ejemplo contrario el rival de Unión Rugby Almería Playcar de este domingo. Arquitectura transita en este momento lejos de aquella cuarta plaza, puesto que es décimo, por cierto, que empatado a 13 puntos con otro de los gallos de años pasados, el Liceo, si bien es cierto que lo suyo ha sido siempre un ir de menos a más conforme han ido pasando las jornadas. De hecho, de esa situación actual no se fía nada en absoluto el técnico cruzado: “Aunque aparentemente en la tabla la diferencia es grande, se trata de solo una victoria más, aunque tenemos más bonus; a pesar de esa diferencia de puestos para nada va a ser un partido fácil, nos medimos a un rival con mucha tradición, es una escuela clásica en España que ha tenido trayectoria en División de Honor”. Pastor augura de nuevo “un duelo por todo lo alto”, advirtiendo que se viaja “a por todas, con intención de traernos 5 puntos”.

URA Playcar saltará al campo con dos victorias consecutivas en las que se ha sumado un bagaje ofensivo tremendo, con 13 ensayos, pero también en las que se ha realizado exhibición defensiva, encajando dos, uno por partido ante el XV de Hortaleza y Extremadura CAR Cáceres: “Llegamos con dos victorias y con ganas, con una puesta en escena muy vertical; en esa línea pretendemos crecer y consolidarnos en cuanto a nivel competitivo, no solo resultados, sino el hecho de afianzarnos en la competición, en el control de los partidos y en el del ritmo de juego, mantener nuestra superioridad en delantera, con la tres cuartos vertical para poder hacer daño en la marca contraria”. Los dos últimos choques han servido para revertir su situación de coeficientes a positivo, +2 en puntos y +4 en ensayos, habiendo descrito dos rachas de dos victorias brillantes y de un buen encuentro ante los grandes, CRC casi sorpresa e Ingenieros Industriales. Ha habido opciones de más puntos, incluso, pero de todo se ha aprendido.

Sobre ese trabajo, el objetivo real es “consolidarse en la parte alta, con ánimo de no sufrir al final de la liga”, pero nunca olvidando que se mide el XV cruzado “a un rival directo en cuanto a los objetivos de permanencia”. En ese sentido ha abundado sobre un Arquitectura “es un clásico y tiene buenos fundamentos de jugadores que vienen de su escuela, con buena trayectoria en las categorías inferiores, y un equipo con esos buenos fundamentos lo hace notar en cuanto le llegan momentos de presión, porque sus jugadores saben resolver todas las situaciones complicadas”. Pastor ha insistido en que “tan solo hay un partido de diferencia, y hasta que no acabe la primera vuelta no se puede decir a ciencia cierta qué posición real tiene cada uno”. Ha sido incluso más explícito a la hora de lanzar el mensaje: “Una victoria más no nos hace superiores y además jugar en su casa es un punto a favor de ellos”.

En cuanto a su propio equipo, el técnico valenciano ha subrayado la baja de su medio de melé y pateador a palos, Juan Graciarena, que “venía haciendo unos grandes partidos y no podrá estar”, pero a su vez confía en la convocatoria de sus jugadores metidos en el bus para ir de nuevo a Madrid, en donde semanas atrás de venció en el mismo campo, el de Hortaleza, al XV del mismo nombre y actual farolillo rojo de la tabla: “Vamos con un equipo muy competitivo que da todas las garantías, y de momento Madrid tampoco se nos da mal, así que si confianza, pero no en exceso, ante un rival que nos va a complicar, por lo que el mensaje es ‘a por todas’”. De hecho, Arquitectura tiene “desarrollo de juego como todos los equipos en este grupo, que nunca regalan nada y no pierden la cara al partido jamás”. Los de la rosa “son muy sólidos en delantera y en sus tres cuartos”, por lo que “se augura un partido interesante en el que esperamos estar a la altura y traernos los puntos para casa”, ha finalizado.

El equipo madrileño llegará con un 67-0 encajado en el campo de CAU Madrid, y antes había cumplido ganado a Málaga por 38-29, con seis ensayos, pero sin bonus ofensivo. Eso sí, previamente tuvo otro rosco, en su casa ante Jaén, por 0-41. En ese orden cronológico inverso, cayó ante Extremadura en Cáceres en tanteo de 40-19 tras ganar en casa a Hortaleza por 27-7, donde transformó un total de cuatro patadas de castigo e hizo tres ensayos, sin tampoco sumar un bonus. Perdió 65-10 en casa de CRC Pozuelo y su mejor choque lo firmó la semana anterior frente a CAR Coanda Sevilla, cuando los sevillanos no habían cogido vuelo, por 53-22, esa vez sí con siete ensayos y con su bonus ofensivo. Llegaba de caer en Marbella por 30-13 tras inaugurar la temporada cediendo en propio feudo contra Liceo por 3-19, cuando se pensaba que Caneo iba a estar mucho más arriba. La primera vuelta la cerrará visitando al líder invicto, y eso hace que perciba el partido contra URA Playcar como de obligada victoria.