Pepe Mel: "Ver al equipo competir es un alivio"

La UD Almería logró su segundo triunfo de la temporada y ambos desde la llegada de Pepe Mel. Aunque la victoria no impide que los rojiblancos sean ya matemáticamente equipo de la categoría de plata, su técnico se mostró satisfecho. "Ver al equipo competir hoy es un alivio", llegó a afirmar el entrenador del conjunto rojiblanco. No obstante, volvió a insistir en que "es muy difícil mantener a un equipo que encaja más de 60 goles".

Victoria: "Es un triunfo muy importante porque me examino a mí mismo en estos partidos que quedan, sabía que en los diez partidos que iba a tener con la UD Almería era muy difícil conseguir el objetivo, creo mucho en el trabajo que hago y coger un equipo que en 29 jornadas no ha sido capaz de ganar y en cinco hemos ganado dos veces me refuerza un poco en lo que hago. No sabes lo difícil que es una semana cuando un equipo ha descendido y tienes que preparar el partido siguiente y entrenar día a día con los futbolistas, con las caras tensionadas, creo que os lo podéis imaginar. Tenía miedo a este partido porque el Rayo es un equipo muy intenso, el Rayo es un equipo que a mi forma de ver hace las cosas bien y si no estábamos intensos y no estábamos metidos en el tema podíamos salir de aquí descalabrados y no ha sido así. Ha sido todo lo contrario, creo que hemos metido intensidad a las cosas y hemos sabido interpretar el partido".

Fallos en casa: "La misma pregunta que nos hacemos el cuerpo técnico desde que hemos llegado. En esos seis partidos que llevamos en el banquillo hemos jugado tres partidos fuera de casa y no hemos perdido ninguno y no han sido contra equipos fáciles. Sin embargo, salvo el partido del Villarreal los partidos de casa nos cuestan mucho. Creo que es complicado con errores tan groseros en Primera División que el equipo contrario no te penalice. Es curioso que hemos ganado los dos partidos en los que hemos dejado la portería a cero, pero como ya he dicho a los compañeros de Almería es muy difícil mantener a un equipo si encaja más de 60 goles. Tienes que ser un super equipo que haga 150 a favor".

Liberados: "Espero que sí, pero no veas el trabajo que nos ha costado al cuerpo técnico. Hablar con ellos desde el principio de semana, que todo el mundo acepte las críticas, que son merecidas, que todo el mundo apriete los dientes, que agachemos la cabeza, que trabajemos y entrenando día a día disfrutar de nuestra profesión que es muy bonita. Lo van a entender cuando se retiren como me retiré hace mucho y todavía lo hecho mucho de menos porque el fútbol está hecho para los futbolistas, todos los que estamos alrededor de él es otra cosa. Hoy han venido aquí a disfrutar de su profesión, son buenos futbolistas, lo que pasa que por circunstancias, sobre todo en propia área la UD Almería está descendida, pero hoy hemos arreglado esos problemas en el área, portería a cero y si lo hubiéramos hecho así durante todo el año seguramente el equipo estaría en Primera División".

Regreso a Vallecas: "Para mí Vallecas es especial, lo he dicho muchas veces. Soy madrileño y a mí me gusta mucho el Rayo porque este sentimiento de pertenencia que tiene la gente aquí es único. Es muy difícil convivir en la misma ciudad con el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Lo he vivido cuatro años, es un orgullo el centenario, es un orgullo ver al Rayo en Primera División cuando en mi época teníamos que luchar para que el equipo no muriera, para que no desapareciera. Orgulloso del Rayo, de la gente de aquí, de la gente de Vallecas. Ellos entienden que yo les quiero a ellos y me siento querido también".

Maximiano: "Es la misma actuación de San Sebastián, la misma de Gran Canaria y sin embargo el día de Osasuna tuvo un fallo, es humano, es un magnífico portero. Yo creo que hoy han rendido a un buen nivel todos porque qué me dices del niño de 18 años. Eso es una cosa que yo también querría poner en valor para el club, creo que debemos aprovechar esas cosas, es importante. Pero hoy han estado todos, encima tenemos la buena noticia de que Luis Suárez ha tenido sus minutos, se ha quitado la adrenalina que llevaba y el ansia que llevaba, espero que ahora esté más tranquilo. Contento por el equipo, yo que he jugado al fútbol muchos años sé lo que es jugar la semana siguiente, no me gusta llamarle fracaso porque cuando uno lo intenta nunca es fracaso, pero sí con tan malas dadas que nos vino el día del Getafe. Ver al equipo competir hoy después de la semana que hemos tenido de pesadilla es un alivio".

Míchel: "Míchel tiene algo muy importante que lo está demostrando como entrenador, como futbolista entendía el juego. Hay muchos futbolistas que juegan al fútbol y no entienden el juego y algunos están en equipos grandes. Míchel entendía el juego, sabía cuando había que acelerar el juego y cuando había que pararlo, cuando había que centrar, cuando había que regatear y nunca se equivocaba. Y ahora sus equipos tienen eso. Me alegro porque he competido contra él con el Rayo, con el Huesca, ahora con el Girona también. Solo tiene una cosa mala, eso significa que me estoy haciendo viejo".