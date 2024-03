URA cierra su temporada con 14 valientes sobre el verde (56-26)

La última media hora fue con dos jugadores menos, incluso tres varios minutos por las sobrecargas provocadas por el esfuerzo y dos lesiones que requirieron posteriormente atención hospitalaria. Ya se había comenzado con uno menos, al no verse completa la convocatoria. Con todo, lo que podría haber sido un cruel final se vio transformado en orgullo y dignidad, la de 14 valientes que se dejaron todo frente a uno de los XV más potentes del Grupo C, dominando las melés y ejecutando a la perfección las touches, excelentes en las estáticas. Lo que no se pudo igualar a Majadahonda fue el ‘campo abierto’, por calidad del rival e inferioridad numérica, con demasiado terrero que cubrir.

El partido empezó además con los majariegos teniendo claro que debían sentenciar lo antes posible, cumpliendo su objetivo… en parte. Es cierto que se pusieron 31-0 en el minuto 21, pero no lo es menos que al descanso se llegó 31-19, contra todo pronóstico visto lo visto, solo dos ensayos entre ambos equipos. Además, se escapó un tren y fue una lástima que nada más comenzar la segunda parte se estuviera cerca del cuarto try sin que llegase por una decisión errónea en los últimos metros. De una cosa a la otra, Lamboglia vio amarilla de seguido y de poder situarse a tan solo 5 o 7 puntos, se pasó automáticamente, por culpa del referido ‘campo abierto’, a no tener opción.

El talentoso Jorqui corrió imparable y hundió las posibilidades de unos cruzados que, pese a quedar mucho por delante y tener las fuerzas justas, hubieran soñado con una machada extraordinaria. Encima, definitiva fue una roja a Mono, en una touche que se ejecutó bien ejecutada, pero vino una pérdida posterior y sanción en el siguiente lance del juego. Iban a ser, a partir de entonces, 15 contra 13 durante 30 minutos, algunas jugadas al final incluso con menos por las lesiones, aunque se echó el resto y se logró otro ensayo más, por fin ese cuarto que se había rozado en la reanudación, todo un mérito por ese escenario en el que se desarrolló este último partido de la temporada.

No era el broche soñado, ni mucho menos, ni hace justicia a todo el trabajo realizado y el esfuerzo de jugadores, técnicos y club en una campaña complicada, de transición, en la que se comenzó con la expectativa de saber hasta dónde se podía llegar. Sí fue, y tiene un gran mérito, despedirse con la cabeza alta, sin rendirse, luciendo los valores del rugby que han sido santo y seña de URA desde su nacimiento hace una década. A los cruzados que viajaron a Madrid les queda ese honor de haber defendido a su club y a la ciudad de Almería en las peores circunstancias, dejándose la vida en el campo y olvidándose del resultado, solo jugando, el mejor camino para intentar la proeza.

Una batalla contra todo y todos

El encuentro comenzó muy mal, porque en el primer minuto ya se había encajado ese primer ensayo tras varias percusiones por delantera y agujero por el centro, bajo palos y un 7-0 que recordó que tocaba sufrir. Se fue ajustando la melé, en la que se fue muy superior, aunque un despiste por la izquierda a la salida de una costó el segundo try. A los unionistas no se les estaba dejando opción alguna de soñar, más cuando se regaló por el ala un oval que supuso, por la derecha, el tercero. Noqueados, Majadahonda se cebó en la presa y avanzó muchos metros por el centro, con apertura y cuarto ensayo, una gran jugada con pase a la espalda desde un ruck. Sí, en 21 minutos, 31-0.

Y es que a pesar de intentar pisar más campo rival, cayó el quinto en un despiste en la melé y la amenaza de sufrir un resultado histórico era evidente, pero los cruzados son mucho más que eso y ganaron metros. A pesar de que había que conservar fuerzas, y que no se podía arriesgar a tarjetas atrás, respecto a lo primero se olvidó en la primera ocasión en la que se pisó en diez metros, vaciándose frente a una defensa férrea que lo dio todo, pisando la raya, pero no entrando, hasta que desde melé se abrió a Peres y se salvó el honor con un try de puro orgullo. No fue solo eso, sino que se fue a más y se empezó a dar una exhibición en melé, la propia y la ajena, hasta el punto de que se concedió un ensayo de castigo para el 31-12.

Esa insistencia se cobró dos tarjetas para los locales que, paradójicamente, estuvieron los minutos finales de la primera parte con uno menos, 13 contra 14. Se recuperó una melé en contra, el golpe de castigo que vino después se tiró al lateral y la touche fue la llave para el tercer ensayo, de Pocho. Fue la última jugada antes del descanso, al que se llegó con ese referido 31-19, uniéndose a un buen arranque de la segunda mitad. Efectivamente, se rozó el cuarto try con el que se habría apretado mucho el marcador, de ahí se pasó a la amarilla a Lamboglia y, por lástima, brilló el juego a mano local. Majadahonda recuperó a sus dos hombres y fue con 15 contra 13 cuando apareció de una manera claramente ese ‘campo abierto’ letal para la suerte de los cruzados.

Era materialmente imposible cubrir todo es espacio, y todo empeoró con la expulsión de Mono, dos tarjetas que cortaron definitivamente las alas de Unión Rugby Almería, que buscaba el imposible. Jorqui mató a los cruzados con sus galopadas, Mati buscó la fuga y avanzó muchos metros, pero lo cazaron, y todo el bloque aguantando melé a pesar de que se tenía un cansancio acumulado muy notable. Hugo un ensayo más de Majadahonda, pero URA lo siguió buscando con una patada a seguir de Juan Román, al que no acompañó la suerte ni en esa jugada ni en la lesión en su dedo. Él mismo lo buscó saliendo de un ruck, todos con él en la insistencia, melé arrasando, golpe, con arrancada de Pocho y finalmente Giardina logrando el try. Titánico esfuerzo de todos.