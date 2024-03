El mítico Juan Rojas cierra con el triunfo de URA que merece (47-19)

Es un punto y seguido, feliz, rindiendo ofrenda a un campo con nombre de un grande del deporte. Sí, Juan Rojas fue futbolista, pero, por encima de eso, fue sobre todo un gran deportista, una gran persona, comprometida con los mejores valores y respetado por ello. El rugby de su Almería ha sido el último en ocupar un espacio deportivo por el que él veló, protegido de la especulación gracias a su voluntad. No se merecía caer en el partido que suponía echar el cierre, con el que se despide hasta el final de las obras que lo remodelarán para volver a ser un referente nacional. Justo antes de que entren las máquinas y hagan su trabajo, URA ganó a Olímpico de Pozuelo, eliminó cualquier sombra de posible descenso y fue fiel a su idea, a su gente, a quienes lo hacen latir.

El 8 de septiembre de 2018 escribió su primera crónica, 'El Juan Rojas se hace oval', decía en el titular para continuar así: "Eran las 12:30 horas (…), transitaba el partido por su minuto 7. Sebas 'El Hacha' Urgu corrió y después voló hacia la zona de marca por el ala izquierda. Arropado entre ese mismo brazo y el pecho del '11' de URA, de un modo histórico, el oval 'besó' el nuevo césped natural, dándose así por inaugurado". Fue el 'debut' oficial de este recinto como campo de rugby, midiendo a los cruzados y a un combinado andaluz. El primer partido de liga sucedió una semana después, derbi andaluz precisamente, entre Unión Rugby Almería y Jaén Rugby. Entre aquellas letras y estas han mediado cinco años y medio de progresión, con tres luchas por ascender.

Antes de las dos de la tarde de ese domingo 10 de marzo de 2024 ha sonado el pitido final del señor Federico Javier Japas, con lo que ha marcado más que el término de un duelo bonito, de juego abierto y que ha supuesto la tranquilidad de URA. Era el final de una primera etapa del Juan Rojas como campo de rugby, y el honor del último ensayo, justo, ha sido para Olímpico de Pozuelo, gran portador de los valores del rugby. Con el 47-19 en el marcador, se ha pasó a una demostración más entre ambos equipos, muy similar a la que protagonizaron en 2019, unidos en el epílogo del encuentro para hacer la última foto y, antes, para homenajear a Juanma, histórico jugador, ejemplo a seguir, y a 'El Abuelo' Antonio, persona imprescindible en la organización de los partidos.

En lo meramente deportivo, sobre un terreno de juego pesado por la lluvia caída todo el sábado, además de con un molesto viento, ambos equipos dieron todo lo que tenían y ofrecieron un bonito espectáculo. El partido siempre estuvo controlado por URA, más contundente que Olímpico en los últimos metros. De hecho, en el minuto 1 ya se había hecho el primer ensayo fruto de una apertura a la izquierda y la carrera de un 'Truman' imparable, cuajando posiblemente su mejor partido, vitoreado al final, al ser sustituido, por la grada. Pleno de fuerza y calidad depositó el oval bajo palos y Castro solo tuvo que completar con una certera patada a palos.

La superioridad en melé era muy clara, y además la percusión por delantera abrió más la brecha. Fue el joven canterano Villena el que se armó de valentía y superó placaje a placaje a los rivales hasta entrar en zona de marca, una gran jugada personal como su recompensa a la aportación realizada durante la temporada. El 14-0 subía con tan solo siete minutos jugados, pero además, al cuarto de hora y fruto de la melé, llegó el try de Pocho levantando el oval desde la formación fija, cumpliendo con su 'oficio' de anotar. El 21-0 no arrugó a los hombres de Pozuelo, que pasaron a presionar muy arriba, con posesión de balón muchos minutos y trabajando un ensayo que lograron con patada a la espalda mal defendida. Era lo justo a su esfuerzo y desempeño.

Con 21-7 llegó posiblemente la fase clave del partido, en la que los madrileños fueron a por más, insistieron en su dominio, pisaron mucho la 22 cruzada… pero se fueron de vacío y lo pagaron caro. Esa ley no escrita que tantas veces ha sentenciado a URA en la temporada, fue implacable con el XV del norte de Madrid, y de hecho, con salida de Juan Ignacio, valiente, Unión Rugby Almería se sacudió la presión, pisó campo rival y se fue con puntos. Acumuló varias fases, tuvo paciencia y acabó por entrar bajo palos, de nuevo con 'Truman' como estilete para el 28-7 con el que se llegó al descanso. A la vuelta, con todo por decidir pese a tener tres ensayos más, se calcó el inicio y se vio a los cruzados letales arriba y seguros atrás, con Olímpico nunca rindiéndose.

Otra vez Olímpico se olvidó del marcador y dominó sobre el campo de URA, insistiendo tras una gran progresión de su ala Martínez

Fue a los siete minutos de la reanudación cuando Mati Lamboglia mostró su calidad y facilitó un avance que, con trabajo colectivo en apoyo, culminó Momia. Ese ensayo se transformó también por parte de Castro, a lo que siguió otro no concedido a Peres tras una gran jugada individual. Otra vez Olímpico se olvidó del marcador y dominó sobre el campo de URA, insistiendo tras una gran progresión de su ala Martínez. URA dio la respuesta en defensa, pero fueron muchos los minutos de asedio hasta que cayó otro ensayo para los madrileños, merecido por el trabajo acumulado. El 35-12 parecía que no daba pie a la inquietud, pero además apareció Giardina, que se fugó con potencia y que tuvo la continuidad de Truman, facilitando el try bajo palos de Luis Gómez.

Iba a llegar un ensayo más, otro para la cuenta de Momia, que en jugada individual se marchó hasta la raya de marca y que recibió un placaje que lo introdujo del todo para solo tener que posar el balón. Era el 47-12, no definitivo, porque Olímpico escribió, tal y como se ha dicho, su nombre en el cierre del Juan Rojas. Buena jugada, entrando al centro desde la izquierda, y try de fácil conversión para el 47-19 definitivo. URA así se asegura la cuarta plaza y puede optar incluso a la segunda de este grupo de segunda fase, en una jornada en la que se confirmó el descenso de Extremadura CAR Cáceres en la final particular que jugó en Las Lagunillas frente a Jaén Rugby, partido dramático decidido con una patada a palos para los locales (11-10).