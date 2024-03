Unicaja Almería, motivada y expectante para la 'final' contra Soria

Eran cuatro, queda uno nada más, y los tres anteriores han salido a la perfección. Aquella recta final de la fase regular la que se hablaba tras la Copa del Rey, durísima por el nivel de los adversarios, está a punto de finalizar con un precioso duelo que devuelve a Unicaja Costa de Almería a casa tras dos salidas consecutivas. Se trata de una final en toda regla, porque hay mucho premio en juego, duelo directo por la segunda plaza final ante Grupo Herce Soria. El técnico Charly Carreño, con cientos de recuerdos vinculados a la rivalidad histórica entre las dos ciudades, y Fran Ruiz, con pasado celeste, coinciden: “El equipo llega bien”.

El técnico almeriense hace referencia a lo de justo antes “un partidazo en Teruel, en una cancha muy difícil”, y a lo anterior, “llevar después de la Copa una serie de partidos muy complicados por los rivales y por la salida”, para poner en valor que “lo ha solucionado muy bien, ganando todos los puntos, jugando muy bien al voleibol”. Por lo tanto, “llegamos en un momento bueno ante uno de los mejores rivales del campeonato”, textualmente. A Carreño sí le importa el factor cancha, que es lo que puede haber en juego: “Es positivo tener más partidos en casa, donde al final todos los equipos se desarrollan mejor”.

Sobre el peso de la historia, rotundo: “Yo no entiendo de CIF ni nombre exacto del equipo, pero sí que un Almería – Soria de voleibol se viene dando desde hace muchísimo tiempo, que sí son historia del voleibol estos enfrentamientos, junto a otros que también han sido muy importantes”. En el caso del actual Grupo Herce Soria, igualmente rotundo: “Lo que tienen los equipos de Toribio es que juegan muy bien, más allá de que tengan un buen balance bloque-defensa, soluciones de primer tiempo, soluciones de pelota rápida, de pelota alta… un equipo que saca, que tiene buen balance de recepción…, pero destacaría sobre todo el bloqueo-defensa, que hace que los entrenadores le den un sello personal”.

Charly Carreño: "Me gustan todas sus líneas, en general es un equipo que está muy bien balanceado, como hemos intentado nosotros crear aquí"

Su reflexión termina con que “Toribio se lo da”, y de ahí al repaso del ‘uno a uno’, que es mejor realizar sobre el plantel completo: “Me gustan todos, me parecen que todos los que están participando están haciendo un trabajo excelente; el colocador maneja muy bien al equipo, tienen un opuesto resolutivo en momentos importantes, e incluso con pelota difícil y con eso le da vida al equipo cuando la cosa se complica…”. En definitiva, “me gustan todas sus líneas, en general es un equipo que está muy bien balanceado, como hemos intentado nosotros crear aquí, y decir a un jugador sería una falta de respeto a los demás”.

Centrado solo en sacar este duelo adelante, no ‘prefiere’ ni a Cisneros ni a Léleman: “Ese es el error número uno para perder”. Carreño bromea: “A mí me gustaría jugar contra el que peor juegue, pero eso no existe; a esta altura de campeonato, esos dos equipos han demostrado que pueden hacer un nivel de voleibol altísimo, a Cineros se le vio en la Copa y a Valencia aquí en el primer partido de liga y en el de su casa, que nos ganó”. Paso a paso, tanto el técnico como los jugadores creen en las posibilidades de Unicaja Costa de Almería, basada esa creencia en la gran fase regular que se ha cuajado.

De hecho, un balance hasta el momento es “súper positivo”, en palabras de Fran Ruiz: “Creo que hemos hecho una fase regular muy, muy, muy buena, hemos ido en constante crecimiento, y eso nos hace llegar con las pilas a tope para este último partido”. Falta van a hacer, porque espera “un partido a muerte porque, al fin y al cabo, los dos equipos nos jugamos esa segunda plaza, y los dos saldremos al campo con el único objetivo de ganar y conseguir la mejor posición de cara a los playoffs”, textualmente. Sobre su pasado de celeste, “de cada equipo en el que he jugado tengo un buen recuerdo”, dice.

"Solo quiero que llegue el sábado"

Eso mismo, trasladado a la ciudad castellana, se cumple con creces: “La verdad es que allí me lesioné de la rodilla, pero aun así me sentí como en casa, más allá de la lesión, y la verdad es que solamente puedo decir también cosas buenas de Soria”. Fue parte de un gran grupo de jugadores, Folguera, Altayó, Bugallo, Gámiz… y Salvador, único que sigue de esa época: “Manu es eterno y la verdad es que siempre me da mucha alegría verlo, porque congenié súper bien aquellos dos años con él y bueno, que decir de Manu, que aquel que lo conoce siempre habla bien de él y le tiene un buen cariño”.

En el mejor momento, el mejor Unicaja Costa de Almería: “Yo creo que el equipo llega en plena subida; en estos últimos partidos hemos conseguido más confianza, el equipo está jugando súper bien incluso cuando vamos por debajo en el marcador, y creo que eso es muy importante”. Lo primero, “a tope, con las pilas cargadas y con ganas de que se quede la segunda plaza en casa”. Unidos, miradas cómplides en cancha y mucha confianza en el compañero: “Esa conexión y esa seguridad, las tenemos; cuando estamos dentro del campo, no existe más allá fuera de eso, y la verdad es que eso es muy difícil de conseguir y nosotros lo hemos conseguido desde el primer partido y hace la diferencia”.

Fran Ruiz recuerda que “lo hemos demostrado en muchos partidos”, de modo textual por su parte, y de ahí el buen momento en el que se llega, “en un estado de mental y físico extraordinario”, gracias “al trabajo que hemos hecho durante toda la temporada, las cosas bien”. Sobre rival en cuartos, tampoco tiene preferencias porque todo será complicado: “A estas alturas los equipos que estamos luchando somos fuertes y todos tenemos ese pensamiento de ganar y seguir vivos, así que no me decanto, sino que solo quiero que llegue el sábado, ganar el partido y tener esa segunda plaza en nuestras manos, y ya después el tiempo dirá contra quién jugamos los playoffs”. Sobre los aficionados, lo tiene claro: “Sin ellos todo es más difícil, así que esperamos que nos arropen”.