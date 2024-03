La visibilidad de la diversidad funcional ANDA al Moisés Ruiz

Uno de los duelos más bonitos de la temporada ya tiene a sus verdaderos protagonistas, y no serán los jugadores ni técnicos sobre la pista. Se cierra la fase regular de la SVM, y lo hace con el partido que decidirá la segunda y la tercera plaza, pero ese no será el más valioso premio que encierra. Sí, Unicaja Costa de Almería recibe a Grupo Herce Soria, el clásico más clásico entre dos ciudades de voleibol, conviviendo en la élite de este deporte desde 1989, pero la fecha más señalada será la de ‘mañana’, o, mejor dicho, ‘el mañana’ de los niños con discapacidad de Almería. Este sábado, la protagonista será la Asociación ANDA, a la que el club ahorrador dedica el clásico del vóley español y todo su apoyo.

Manuel Plaza, su máximo responsable, lo ha valorado como una oportunidad de dar más continuidad si cabe a las acciones de visibilización tanto de la asociación como de la vida y la realidad de sus usuarios, que han sido muchas y muy acertadas a lo largo del tiempo: “Queremos estar y participar, que nos conozca la sociedad almeriense y que cuente con nosotros, porque nosotros contamos con todos y necesitamos ese calor que nos va a dar el club en esta ocasión”. Ha recordado que “ANDA es una entidad sin ánimo de lucro que fue fundada el 7 de febrero de 2006, por iniciativa de unas familias que estaban huérfanas de asistencia y que necesitaban una serie de ayudas terapeutas para sus hijos”.

Se movilizaron “con el objetivo de ofrecer a los niños con diversidad funcional de Almería toda la rehabilitación que necesitan, de tal manera que puedan desarrollar al máximo sus capacidades y su autonomía personal”. A esa misión principal sumaron varias igualmente importantes, “brindar apoyo y asesoramiento a familiares, cuidadores y amigos”, ya que “la diversidad funcional influye en las relaciones personales dentro y fuera del hogar”. En ese camino emprendido hace ahora casi dos décadas, en el que han conseguido logros de los que más valen, mejoras notables en la calidad de vida de las personas, igualmente le llegó un espaldarazo institucional: “En 2012 fue declarada de Utilidad Pública”.

Precisamente esa consideración acaba de recibirla Unicaja Costa de Almería, por lo que en el Moisés Ruiz, este sábado, “vamos a hacer confluir el compromiso del club y de esta asociación desde nuestros diferentes ámbitos”, ha manifestado Alfredo Cortés, el gerente ahorrador, expresando su satisfacción “por aprender de ANDA y de la gente que la forma, por estrechar lazos con personas que son ejemplo de superación diaria”. Cortés, sin dar cabida a la duda, ha reconocido que “hacer la vida mejor a los demás es muchísimo más valioso que cualquier otra cosa, más que una victoria en un partido o la consecución de un título, y desde el club siempre se ha tenido claro que se juega por Almería y su gente”.

Ese trabajo constante que la Asociación ANDA desarrolla se transforma, según Manuel Plaza, “principalmente en tres terapias”, que son fisioterapia, logopedia y psicología, “que son individuales y que ayudan a los usuarios, en su día a día, a resolver sus dificultades personales”. Además, ha especificado que también cuentan con tres programas, que son ‘Impúlsate’, ‘Ocio y Tiempo Libre’ y ‘Sin Barreras’. Explicando uno de ellos, “Impúlsate es un centro de día para personas mayores de 20 años en el que, a través de la cultura, la educación y el ocio, se propone y se facilita que estas personas continúen formando parte de la sociedad en todos sus ámbitos”.

En cuanto al programa ‘Ocio y Tiempo Libre’, “consiste en actividades culturales y de ocio durante el fin de semana, acción inclusiva con la que personas con diversidad funcional se relacionan con otras sin necesidades especiales y realizan las actividades culturales y de ocio propias de su edad… en igualdad”. En este puede enmarcarse la asistencia al partidazo de este sábado, disfrutando del mejor voleibol nacional y animando al equipo más representativo de la provincia. Por último, ‘Sin Barreras’ consiste en talleres diversos, como pueden ser pintura, música, yoga…, que se realizan por la tarde después de la hora escolar”. Toda su planificación está avalada con experiencia y conocimiento.

Manuel Plaza no se ha olvidado de destacar “dos actividades especiales desarrolladas en verano, como son la ‘Escuela de Verano’ y el ‘Campamento de Sierra”. La primera se hace del 1 al 31 de julio en las instalaciones del Centro de Mayores de El Zapillo y en el Edificio ‘Espacio Alma’: “Se trata de actividades principalmente de ocio, deporte y viajes”. El segundo “lo realizamos en la localidad de Laroya y son 4 días las 24 horas fuera de su hogar para realizar actividades de ocio, deporte y cultura”, ha puntualizado textualmente. Cabe no olvidar que “nuestros usuarios son personas con diversidad funcional, algunas con enfermedades raras, y su principal característica es que son muy dependientes”.

Por lo tanto, “necesitan ayuda de otras personas para poder realizar correctamente sus actividades: se trata de la figura del voluntario, que es fundamental para el funcionamiento de la asociación”. Plaza ha querido plantearlo como una de las principales vías para que quien quiera colabore con ANDA, la acción de voluntariado, si bien ha explicado que “otra forma de ayuda es la figura del colaborador, que mediante una pequeña donación de solo cinco o diez euros mensuales permite que todas esas terapias que necesitan los usuarios estén al alcance económico de las familias”. Se podrá obtener toda la información que se desee en el Moisés Ruiz con motivo de la disputa de un partido muy simbólico.

Así, desde la Asociación ANDA se piensa aprovechar la máximo el protagonismo que se le ha otorgado desde el club: “Que Unicaja Costa de Almería nos dedique este partidazo significa que no somos invisibles y demuestra la sensibilidad del club hacia un colectivo minoritario, pero que no renuncia a estar con el deporte”. El color de la gente de ANDA va a ser el verde este sábado, animando a los jugadores desde la pasión que es capaz de transmitir el voleibol: “Una de las misiones de nuestra Asociación es la inclusión, y se realiza no hablando, sino interactuando dentro de la sociedad; no hay nada mejor que la participación en el deporte y las emociones que este levanta”.