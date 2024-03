Prueba extrema de dureza para Unicaja Almería contra Pamesa Teruel

Hace muchos años que no son partidos convencionales y todo el ‘mundo vóley’ lo sabe. El enorme interés que despierta un Pamesa Teruel Voleibol – Unicaja Costa de Almería está más que justificado, incluso cuando entre ellos no hay nada en juego. Es el caso de este fin de semana, primero de los dos de horario unificado porque se deciden los cruces de los playoffs por el título de la Superliga. Los turolenses serán cuartos o quintos, y los almerienses serán terceros o segundos, lo que determina, de entrada, que su camino en las eliminatorias no se producirá por el mismo lado del cuadro. Solo volverían a medirse otra vez esta temporada en la gran final, y este año jugarla se antoja ‘muy caro’.

Por ahora, ambos tienen mucho interés en vencer por sus respectivas luchas. Los verdes deben mantener ‘a tiro’ a Grupo Herce Soria para jugarse el todo por el todo en el Moisés Ruiz frente a los sorianos, si quieren adelantarlos y finalizar segundos. Los naranjas han de mantener ‘a raya’ a Melilla Ciudad del Deporte y conservar la cuarta posición, pero en su caso, además, con el fondo de tener a su favor el factor cancha en los cuartos de final, ya que Teruel y Melilla, seguro, serán rivales en esa primera eliminatoria por el título. El que salga victorioso de ella jugará la semifinal frente al que venza del cruce entre primero, Guaguas, y octavo, todavía por decidirse en las dos jornadas restantes de fase regular.

Todo lo contrario por su parte, Unicaja Costa de Almería tiene hasta cuatro opciones de posibles adversarios en los cuartos de final: Cisneros Alter, UPV Léleman Conqueridor, San Roque Batán o Conectabalear CV Manacor. Por ello, primero juega en Los Planos y después tocará el repaso por varios pabellones más. Se da por bueno que CV Guaguas no va a pinchar dos veces, y que por lo tanto la primera posición es imposible, máxime si se mira el calendario y se ve que los amarillos se medirán a los dos últimos. De ahí que, con el permiso de las matemáticas, las cuentas vayan ya encaminadas hacia el escalón inmediatamente inferior. En todo caso, segundo o tercero, mismos cuatro posibles rivales.

Los ahorradores están con un punto menos que Río Duero Soria, que recibe a Cisneros Alter. Para depender de si mismos en la última jornada, hay que sacar algo positivo en la pista aragonesa, misión que se sabe ‘de alto riesgo’. Es cierto que Pamesa Teruel marcha doce puntos por atrás, pero no lo es menos que solo ha perdido dos veces más, así que la amplia distancia se debe a que los naranjas son los ‘reyes’ del tie-break. No ha jugado más desempates que nadie, porque San Roque y Palma han llegado a los ocho, pero sí muchos, siete, con el añadido de que los ha ganado todos los de la Superliga, seis, y que solo ha caído en el de Copa del Rey, precisamente contra Unicaja Costa de Almería.

Tras aquel histórico partido, épico, de cuartos de final, vuelven a encontrarse estos dos ‘enemigos íntimos’, siempre recordando no solo esta última, sino decenas de batallas al máximo nivel. Los de Maxi Torcello tiene finalmente un equipo muy definido, bajo la batuta del almeriense Rubén Lorente en el pase y con Zelayeta reconvertido en opuesto parece que ya de modo definitivo. La pareja de receptores la forman Emilio Ferrández y Marino Vildosola, mientras que la de centrales es la integrada por Áxel Téllez y, ya recuperado, Víctor Méndez. Como es obligado comentar siempre, la pieza angular es la de su líbero, el capitán Aharón Gámiz. Así se conforma el equipo de gala con el que ir a por la liga.

Cabe recordar que a lo largo de la temporada ha sufrido irregularidad provocada por bajas y ha habido hueco ‘obligado’ para todo el plantel. Mención aparte merece el colombiano Martínez, que perdió la titularidad muy pronto y que no cuenta con demasiados minutos y de ahí la reconversión de un receptor a opuesto. En el partido de Copa Torcello salió con Isaac Valiño como titular, una modificación muy notable en la línea de receptores, y también con Xavi Fresquet como central sin estar aun al cien por cien Méndez. El respiro a Lorente lo da el joven colocador balear Guillem Pont, y cierra la plantilla aragonesa un joven de la casa, Javier Igual, opuesto de 22 años recién cumplidos.

Desde que perdió en el Moisés Ruiz en la décima jornada, el día 2 de diciembre de 2023, encadenó ocho victorias consecutivas, racha con la que llegó a la Copa del Rey. Allí se cruzó de nuevo Unicaja Costa de Almería después de doblegar, por orden cronológico, a Valencia, Palma, Petrer, San Roque, Cisneros, Soria, Manacor y Lugo. Aquel maravilloso cuarto de final pudo caer de cualquier lado, pero ese fue el verde, siendo Unicaja Costa de Almería el que cortó, a su vez, esa impresionante racha turolense. La vuelta a la SVM le llevó al Centro Insular para perder con Guaguas por 3-1, remontada de los amarillos, y a Los Planos la semana pasada para ganar a Melilla Ciudad del Deporte por 3-2.

Ese es su último resultado se produjo tras situarse 2-0 y que ver que los melillenses eran capaces del 2-2, pero finalmente salvando la victoria en el tie-break, el cuarto en su casa. De todos modos, es muy a tener en cuenta que Pamesa Teruel Voleibol solo ha perdido un partido en Los Planos, 0-3 con Guaguas en su fase ‘irregular’ de resultados, salpicada por la competición europea. Está claro que esta será una prueba extrema de dureza.