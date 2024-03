Charly Carreño y Víctor Rodríguez toman la palabra antes de la visita de Unicaja a Teruel

Charly Carreño lo dice: “Estoy encantadísimo porque me apatece muchísimo ir a Teruel, ciudad maravillosa donde pasé un año y medio increíble, con muchísimas sensaciones; todo lo que me guardo de Teruel es positivo, un ambientazo espectacular…, ese tiempo que estuve allí fue fantástico; hice muchísimos amigos y espero encontrarlos este fin de semana”. Lo dice Víctor Rodríguez: “La verdad es que me hace mucha ilusión volver, ya que estuve estuve cinco años allí y Teruel es mi segunda casa, mi tercera casa, como se quiera decir; para mí es un partido muy bonito por regresar y por ver a toda la afición”. Es la parte personal de un viaje en el que la parte profesional avisa de gran batalla.

Este sábado llega otro Pamesa Teruel Voleibol – Unicaja Costa de Almería, y si a nadie deja indiferente este partido, menos a quienes han vestido las dos camisetas. Igual que sobre los recuerdos positivos, el técnico y el receptor ahorradores también coinciden en lo que se espera sobre la pista, con el referente último de la Copa del Rey: “Yo creo que ninguno de los dos equipos bajará su nivel y veremos otro partidazo”, asegura Carreño, “seguramente ellos van a salir con todo, con esa intención de venganza, por así decirlo”, añade Rodríguez, pero “pique no, en absoluto, porque fue un partido muy limpio por las dos partes, con dos equipos señores en el campo, jugadores dejándose el alma en pista”, Carreño, y “seguro que será un partido muy bonito y muy disputado”, Rodríguez.

El técnico almeriense valora muy positivamente lo que está haciendo en la recta final de la fase regular Unicaja Costa de Almería: “Después de la Copa teníamos doce puntos en juego dificilísimos y hemos podido sacar seis por ahora jugando muy bien, porque si no hubiéramos jugado muy bien, no habría sido posible tenerlos en el bolsillo, y nos quedan otros seis”. Tenerife le dejó grandes sensaciones: “Contento por el desarrollo del partido, con muchísimas dificultades ante un equipo que empezó jugando muy bien hasta que se pudo encontrar situaciones de saque favorables; de no haberlo conseguido, hubiera sido complicado llevarse la victoria; se vio un equipo muy comprometido y, una vez más, un equipo que ante la dificultad mantuvo la cabeza alta y una actitud muy positiva”.

Charly Carreño: "Tenemos que tener la cabeza muy fría, muy bien ordenada, teniendo claro el mensaje de que cualquiera te puede ganar, y eso despierta los sentidos"

Es el sello de este grupo, el mismo al que hay que apelar en Los Planos, donde Pamesa Teruel Voleibol estará aguardando con todo su potencial: “Si tanto nosotros como ellos somos capaces de jugar y mantener un nivel alto, de concentración y de rendimiento, yo auguro de nuevo un partido espectacular”. De hecho, el templo naranja “es un fortín, pero no solo esta temporada por los tie-breaks ganados y de haber perdido solo con Canarias, sino fortín los últimos 15 años”. Allí habita “un equipo muy corrioso, muy guerrero, espíritu que quería transmitir Torcello, tener un equipo muy peleador, aguerrido y con buen nivel técnico y físico, y es lo que tienen, y en su casa tiene ese plus de jugar aún mejor todavía”.

Respecto al choque de hace tres semanas en Copa, “dos grandes variantes, que pueden ser Víctor Méndez, ya realmente recuperado de su lesión, que hizo un gran esfuerzo por participar en el cuarto de final y intentar aportar al equipo, pero que ahora está recuperado y consolidado, jugando muy bien, y Emilio Ferrández, que no fue de inicio en Copa y que le da otro tipo de juego al equipo”. Es probable que ambos equipos no se vean más esta temporada, salvo en una hipotética final, y sobre los posibles rivales ahorradores en los cuartos de final no hay prioridad por una razón muy simple: “Algo que creamos como una identidad en la Copa, y lo repetía mucho Borja, es que te puede ganar cualquiera, y eso se traslada al playoff, pero hay que ir pensando en que sí, ser positivo y querer ganar”.

El contrapeso es “también con la cabeza muy fría, muy bien ordenada, teniendo claro el mensaje de que cualquiera te puede ganar, y eso despierta los sentidos”. El objetivo de este sábado, y si sale bien, del siguiente, es quedar lo mejor posible, segundo mejor que tercero, y jugaremos contra quien nos toque, siempre pensando en que lo más importante es que el equipo juegue bien, dentro de casa, fuera de casa… y tenga la cabeza centrada y la mentalidad positiva para afrontar situaciones difíciles, que en los cuartos las vamos a tener, y así sucesivamente si vamos avanzando”. Es compartido por todo el grupo este pensamiento, que por ahora se está sabiendo trasladar a la pista.

En esa línea, Víctor Rodríguez recuerda que “después de Copa teníamos cuatro partidos muy complicados, dos superados, para intentar acabar de la mejor forma posible, lo más arriba posible en la tabla, y nos quedan Teruel y Soria”, textualmente, escollos de dureza más que contrastada. Empezando por este sábado, “un partido muy complicado contra un equipo muy difícil, y jugar allí en Los Planos no es nada fácil”. Además, espera intento de ‘revancha’ turolense por el duelo copero: “Fue una locura de partido, cualquiera de los dos equipos se lo podía haber llevado, ahí está el marcador y el tiempo que duró, fueron tres horas y media de partido, muy reñido, y por suerte lo conseguimos nosotros”.

El de este fin de semana será una nueva batalla frente a un bloque muy bien compactado: “Del año pasado hay muchos jugadores que repiten, también jugadores nuevos que se han adaptado muy bien al equipo, y todos están demostrando que tienen que estar ahí arriba en la tabla”. De hecho, su inicio fue engañoso, “la primera vuelta que hicieron no les puso donde tienen que estar”, pero “ahora mismo están ahí luchando por estar arriba y lo están demostrando con una racha de ocho victorias consecutivas”. En resumen, “está jugando Teruel a un gran nivel y no va a ser nada fácil ir allí y ganar los tres puntos”. Por ello, hay que estar “a nuestro máximo nivel, porque a medias no va a ser suficiente”.

Sobre el factor cancha en el playoff, que está en juego respecto a una hipotética semifinal, “no es tan importante porque al final tienes que ganar a todos los equipos”, dice Víctor, si bien añade que “es verdad que te puede dar una mínima ventaja, o una pequeña ventaja, pero vas a tener que jugar en los dos pabellones”. Misión, “quedar lo más arriba posible”, confirmación, “está demostrando que en esta Superliga cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo, está habiendo mucho nivel, todos están jugando muy bien, y por eso no prefiero un equipo u otro, porque todos te lo pueden poner muy complicado y no hay uno más fácil que otro”. Sí, “Guaguas está por encima de los demás”, y sí, “es bueno no verlo hasta una hipotética final, pero hay que llegar antes hasta allí”.