Unicaja Costa de Almería llega 'indemne' al horario unificado

Las jornadas vigésimo primera y vigésimo segunda de la Superliga, las penúltima y última de la fase regular, se disputarán en el horario unificado de las 19:30 horas de los dos próximos sábados. Por arriba queda que CV Guaguas confirme su liderato definitivo y por abajo el equipo que acompañará a la Superliga 2 a Volei Villena Petrer. Entre medidas de ambos extremos, Unicaja Costa de Almería sigue dependiendo de si mismo para finalizar en la segunda posición, con un durísimo escollo más antes de una hipotética 'finalísima' por el puesto frente a Grupo Herce Soria en el último partido. Y es que antes los verdes visitan a Pamesa Teruel Voleibol, que lucha con Melilla Ciudad del Deporte por ser cuarto.

Un poco más abajo está el 'corte' que más interesa a los de Charly Carreño, bien sean al final terceros o segundos, puesto que la pelea por la sexta y la séptima plaza está también muy apretada. En todo caso, casi con toda seguridad jugará los cuartos de final, ya en el playoff, contra Cisneros Alter o UPV Léleman Conqueridor. Los tinerfeños acabarán, eso seguro, sextos o séptimos, mientras que los valencianos, clasificados matemáticamente ya por el duelo directo que hay esta semana por detrás de ellos, el Manacor – San Roque, podrían, si no enderezan su rumbo, finalizar en la octava plaza. Si eso se produjera, y si Unicaja Costa de Almería hace pleno y es segundo, cambia notablemente su recorrido.

Así, los verdes no pueden dar por definitivos solo a Cisneros y Valencia, sino que podrían cruzarse con Manacor o San Roque. De hecho, juegan en Los Planos y en varias canchas a la vez este sábado. Podría suceder igual el siguiente fin de semana, pero por ahora lo que toca es ganar sí o sí a Pamesa Teruel Voleibol en el caso de que Grupo Herce Soria venza a Cisneros Alter en Los Pajaritos. La pelea de los ahorradores por la segunda plaza es solo con el conjunto castellano: los sorianos tiene 49 puntos y los almerienses 48, en igualdad de partidos ganados y perdidos. Sí es cierto que, a esta fecha, antes de que se dispute la jornada, Unicaja Costa de Almería está por delante en los dos coeficientes que deciden en caso de empate, de sets y puntos, pero esto también está en el aire.

Lo único claro es que si no se puntúa en Los Planos y Grupo Herce saca los tres puntos, la opción de ser segundos se habrá esfumado definitivamente. A partir de ahí quedan 'en abierto' varias opciones. En el caso de que no se puntúe y que Soria saque dos puntos, podría jugarse el todo por el todo el sábado día 16 en el Moisés Ruiz, con la calculadora en la mano incluso respecto a los puntos de cada set. Los siguientes posibles marcadores van dando progresivamente más posibilidades a Unicaja Costa de Almería, pero incluso en el hipotético escenario de sumar tres puntos y que Grupo Herce Soria no sume nada, todo dependería de ese partidazo espectacular de final de liga frente a los castellanos.

Las diferentes variables que puedan producirse en los demás pabellones afectan solo en la medida de futuros cruces en los playoffs. De hecho, no se hacen cuentas respecto al liderato, ya que Guaguas debe perder los dos partidos que le restan, y eso parece harto complicado. De hecho, juega frente a Club Vóley Palma y Volei Villena Petrer, penúltimo y último, y, de hecho, podría descender a los palmesanos si les ganan, que es el resultado lógico, y Arenal Emevé Lugo vence precisamente a Volei Villena Petrer en su pista. Así, el descenso podría quedar resuelto este fin de semana, con confirmación de drama en la capital mallorquina, y la primera plaza. Eso sí, esto es deporte y todo puede suceder.

Las remotas opciones de ser líderes pasan, por lo tanto, por sacar al menos cinco puntos, pero estando además en manos de los dos últimos clasificados, quienes deben impedir que Guaguas sume. En cuanto a los posibles rivales de cuartos de final, empezando por los más probables, Cisneros Alter visita a Grupo Herce Soria y cerrará en Tenerife frente a Conectabalear CV Manacor, mientras que UPV Léleman Conqueridor visitará Melilla y recibirá a Pamesa Teruel Voleibol, en un duro calendario que podría, como se ha dicho, relegarlo a la octava plaza, o bien situarlo, si todo le sale bien, en la sexta posición con el 'permiso' de Cisneros, que también tiene una salida muy difícil y otro rival 'aspirante'.

Lo siguiente y último para los baleares será visitar a Cisneros Alter, y para los grancanarios recibir a un Arenal Emevé Lugo que llegará jugándose el descenso o ya sin nada en juego

Ese es un Manacor que prácticamente se puede dar por salvado y que mira al playoff, y no solo a la octava posición, sino a la séptima. Crucial es el duelo de este sábado entre los manacorenses y San Roque Batán, ambos con 22 puntos y a cinco de Valencia, con uno de ellos saliendo con la plaza de lucha por el título casi en el bolsillo. Lo siguiente y último para los baleares será visitar a Cisneros Alter, y para los grancanarios recibir a un Arenal Emevé Lugo que llegará jugándose el descenso o ya sin nada en juego, teniendo la permanencia conseguida. Está claro además que ningún equipo quiere cruzarse con el todopoderoso Guaguas en los cuartos de final del playoff, así que buscarán la séptima posición, para la que UPV Valencia tiene mucho camino ya andado, pero no todo.

El calendario de Unicaja Costa de Almería seguirá con su segunda salida seguida, ahora para rendir cuentas ante Pamesa Teruel Voleibol con la espectacular batalla de la Copa del Rey aun en la retina, y recibiendo a Grupo Herce Soria. Ambos partidos se jugarán el sábado 9 y el sábado 16 a las 19:30 horas, lo que supone un cambio respecto al horario habitual en casa de las 18:30 horas. Después, como seguro que se será cabeza de serie en el playoff, jugará fuera el fin de semana siguiente, solo un partido, bien en Tenerife, o en Valencia, o más remotamente en Manacor o San Roque. La vuelta, uno o dos partidos, se jugará el primer fin de semana de abril, tras parar la competición en Semana Santa.