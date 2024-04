Unicaja Costa de Almería, a hacer valer su fortín contra Soria

Vencer en Los Pajaritos siendo visitante es muy difícil, pero hacerlo en el Moisés Ruiz, también. Esa es una idea básica que sirve para contextualizar una semifinal igualada al máximo y que quedará resuelta este fin de semana… en el Moisés Ruiz. Era fundamental conseguir la victoria en el último partido de la fase regular precisamente por esto, por el factor cancha, en el duelo directo por la segunda plaza entre ambos, y cayó para Unicaja Costa de Almería. Así, los ahorradores pueden acceder a la final haciendo valer su fortín, mostrándose tan fuertes en casa como lo han hecho todo el curso completo.

Cierto es que lo del pabellón celeste 'es más', porque ha sido literalmente imposible ganar allí para todos los equipos de la Superliga, mientras que el templo verde sí ha visto ganar a Guaguas. No es menos cierto que, invicto Grupo Herce Soria como local, este logro, al que no se le puede restar el gran mérito que tiene, puede que no le sirva a los de Alberto Toribio más allá del orgullo de haberlo conseguido. El equipo soriano está obligado, sí o sí, a conquistar el Moisés Ruiz bien el viernes o bien el sábado. El triunfo que se anotó el pasado sábado le da dos oportunidades, pero ambas son en territorio ahorrador.

El último antecedente histórico vivido entre ambos en una situación muy similar fue en la campaña 2020/2021, pero no en semifinales, sino en los cuartos de final. Primero se jugó en Los Pajaritos y hubo un marcador igual al de este año, 3-1 castellano-leonés. Ya en el turno de Unicaja Costa de Almería como local, primero se produjo un 3-2 agónico en el que los ahorradores levantaron varias bolas de eliminatoria, y al día siguiente cayó un 3-1 que confirmó la remontada. El claro favorito en aquella ocasión era el conjunto soriano entonces dirigido por Manolo Sevillano, pero los verdes incluso llegaron hasta la final.

Esta vez puede que vuelva a repetirse ese favoritismo, basado en que la ventaja le tiene Grupo Herce Soria, pero todo depende del modo en el que Unicaja Costa de Almería se haya centrado en comprender que este escenario era muy probable y que ahora le toca a él tomar la iniciativa. Era posible, y hasta normal perder en Los Pajaritos, pero para eso se ha trabajado duro y se tiene el factor cancha gracias al último marcador entre ambos en el Moisés Ruiz. Ese 3-1 del 16 de marzo tuvo, no obstante, un mal set ahorrador del que el equipo supo reponerse para rematar el 2-0 inicial y anotarse la victoria en el cuarto.

El repaso a los resultados como visitante de Grupo Herce Soria arroja las cinco derrotas con las que cerró la fase regular, producidas en las canchas de Cisneros Alter, Pamesa Teruel, CV Guaguas y Léleman Conqueridor, además de en Almería. Lejos de su campo hay que añadir también el tropiezo ante Manacor en Leganés, en los cuartos de final de la Copa del Rey. Ya en playoffs, comenzó perdiendo en la pista tinerfeña de Cisneros, si bien supo reconducir al partido para terminar ganándolo. En cuanto a sus victorias, todas han sido de tres puntos, cediendo un set solo ante Arenal Emevé y Volei Villena Petrer.

En cuanto a las armas de Toribio, reconocido estudioso de este deporte para sacar todo el rendimiento posible a sus hombres y minimizar las virtudes del rival, cabe destacar que en la victoria frente a Unicaja Costa de Almería del sábado aparecieron dos ‘nuevas’, en el sentido de menos habituales. De inicio entró el joven central Davi Tenorio, que realizó una gran actuación, pero el rumbo se enderezó para los sorianos dando pista a Aulisi, un ‘invitado’ algo imprevisto y que sentó en el banquillo a nada menos que Adrián Olalla. El partido era verde, 0-1 y un cinco puntos de ventaja que disipó Villalba desde el saque.

La titularidad de Tenorio se debió a lesión de Domenech, pero pese a la diferencia de los minutos de juego respecto a sus compañeros, la perla brasileña sostuvo el nivel sin mayor problema. En cuanto a Aulisi, la seguridad que transmitió a su equipo le sirvió para que no se pensara desde el banquillo en retirarlo del campo. Fue clave en la remontada toda la aportación de Pepe Villalba en los momentos delicados para los suyos. Está clara, por supuesto, la anotación de Bruno Cunha y la dirección de juego de Lucas Lorente, más el trabajo y el insuflo anímico de Álex San Martín. Flores estuvo en la línea de todos.

Explicado así, la de Grupo Herce Soria fue una victoria de grupo, misma arma que de un modo habitual usa Unicaja Costa de Almería y a la que, a buen seguro, recurrirá el equipo de Carlos Carreño. La misión es ganar el viernes, pensar solo en el viernes, centrarse en los aspectos que conduzcan a controlar los ‘pequeños detalles’… el viernes. Si se cumple la misión, habrá sábado, y tocaré entonces repetir todo el proceso para que ‘exista’ otro sábado más, la semana siguiente, o en Gran Canaria si vence Guaguas su eliminatoria, o en Almería de nuevo si remonta frente a los amarillos el Melilla Ciudad del Deporte.

Todo por decidirse, lo único claro es que será determinante la afición ahorradora, mucho más que un jugador más, convocada por Charly Carreño para llenar la grada, porque es ahora o nunca, y a la que la plantilla ha realizado un llamamiento para que el Moisés Ruiz sea ese fortín en el que ya ha caído Grupo Herce Soria. Arbitrarán Alexis Fuentes y María Gloria Souto, de Gran Canaria y Mallorca. El premio, la vigésimo quinta final de la historia.