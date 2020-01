La motivación de un clásico para olvidar el cansancio

Un día completo para la ida, uno de partido, extendido hasta el tie break, y otro día entero para la vuelta, con llegada en la madrugada del jueves para el viernes, dado como libre por el cuerpo técnico a su plantilla, que no para si mismo. En la sala de máquinas no se puede parar ni en avión, ni en autobús, ni en casa, ni en pabellón, ni en sede del club. Las citas se agolpan y se precisa tenerlas estudiadas, porque nadie va a frenar, nadie va a esperar, y Unicaja Costa de Almería solo mira al frente. Se ha ‘hecho’ el equipo a este alto ritmo de partidos, y por eso se tiene la certeza de que no pesarán las piernas y fluirá la cabeza al nivel habitual cuando, 40 horas después de, literalmente, haberse metido en la cama procedentes de Estonia, eche a volar el balón para el duelo más antiguo de la Superliga: llega el clásico.

Río Duero Soria amenaza al líder con su recién estrenada buena racha, que le hace llegar al Moisés Ruiz con dos triunfos consecutivos, los dos mismos que le han dado oxígeno, le han sacado de esa zona roja y le han situado en puestos del playoff del nuevo formato. Octavo, con 16 puntos, está en el grupo de equipos que siguen al Arenal Emevé Lugo en tie-breaks disputados. Los gallegos, con cinco, encabezan ese ranking, pero no con alegría, puesto que cada vez que han llegado al extremo, han perdido. No es el caso de los castellanos, puesto que han jugado cuatro y solo han perdido, precisamente, con los ahorradores. Aquel encuentro supuso un punto perdido cuando se tenía todo de cara para haber sumado tres, eso sí, dando el do de pecho con un trabajo arduo, como siempre exige el histórico sitio de Los Pajaritos temporada tras temporada hasta sumar 31 consecutivas de duelos apasionantes.

El clásico se merece la mejor versión de Unicaja Costa de Almería, y la tendrá, pese a tener solo un entrenamiento previo, el de la misma mañana del sábado. Y es que es la cita motivacional idónea para este momento justo en el que se encuentra el conjunto ahorrador. Un Almería – Soria nunca es anodino, siempre atractivo, dando fondo a la historia de la competición nacional. Nada menos que eso es lo ofrecido a la afición esta jornada décimo sexta, cada vez más cerca de la configuración de los playoffs por el título liguero. Hace cuatro años que Río Duero Soria ni entra, pero de esa ilusión se nutre el equipo dirigido por Manolo Sevillano. Por ahora ha ganado 6 y ha perdido 9, una balanza que, como se ha apuntado, ha conseguido equilibrar en el último tramo liguero. Todo muy apretado por abajo, en cierta medida el conjunto blanquiverde, en su marcha por tener factor cancha en los cruces, hará de ‘juez’ de esa zona baja, ya que de Almoradí pasa a recibir a Soria y visitará Manacor y, todo seguido, a Textil Santanderina.

Es cierto que entre cada una de esas citas tiene la CEV Challenge Cup y la Copa del Rey, atravesando por diferentes momentos, pero el final de fase regular será el ‘más empinado’. Además, puede que se complique con un cuarto de final europeo, para lo que ya se ha dado el primer paso. En todo caso, se antepone el partido a partido, y toca Río Duero Soria, cuatro puntos sobre el descenso con victorias sobre Almoradí por 3-0 y contra Manacor remontando un 2-0 adverso. Eso es lo último de los sorianos antes de pisar territorio verde, habiendo comenzado el año con dos derrotas en Ibiza y en su propio feudo contra Vecindario ACE Gran Canaria. El año 2019 lo despidió ganando cuando más lo necesitaba y frente a un rival directo de ese momento, el CV Melilla. Era el cuarto triunfo de la temporada, siendo los tres primeros con desempates ante UBE L’Illa Grau como visitante y con Santanderina como local, jornada seis este, hasta la que solo había podido vencer a Ibiza por un rotundo 3-0, considerado como sorpresa, una de tantas en esta Superliga.

El ‘más difícil todavía’ de Manacor lo logró con el chileno Villarreal como colocador, cruzado con el mítico Manuel Salvador, que actuó de opuesto. Ese es uno de los más significativos cambios efectuados en busca de la mejoría, en detrimento del internacional Renato Colito, ahora relegado a la suplencia, pero en una situación que puede revertir en cualquier momento dada su calidad. La otra gran novedad se presenta por el centro, con el fichaje del ‘recuperado’ brasileño Igor Silva, de vuelta a la disciplina soriana. El otro central es Víctor Méndez, ‘viejo conocido’ para casi toda la plantilla ahorradora y uno de los mejores bloqueadores de la competición. Como no, es inolvidable para la afición almeriense el gran Alberto Salas, que no suele hacer los desplazamientos, pero que sí acudió a la llamada en Manacor. Los receptores son Óscar Prades, otro jugador de contrastada calidad, y José Villalva.

Manolo Sevillano utilizó a todos sus hombres desplazados, que son todos los que se han citado más el líbero Alejandro San Martín. En cuanto al choque anterior ante Almoradí, el bloque titular fue el mismo que después se repitió en la isla, pero con más numerosa convocatoria, entrando en ella Marcos Izquierdo, receptor, y Jaime Pérez, colocador, más el propio Sevillano, que no entró en pista. Los dos choques de inicio de año, Pérez fue el director del juego con Colito de titular y con Salvador en su puesto habitual de receptor, yendo en la lista el central Juan Francisco Frías y el receptor Daniel Martín. Con ellos se cita a todo el plantel inscrito en a RFEVB, más el lesionado Albert Graells, que ha dejado su sitio a Igor Silva por tratarse de una baja de larga duración, ya felizmente operado para una pronta recuperación.

El choque será en el horario habitual de las siete y media de la tarde, con el arbitraje de Julio César Santana como principal, auxiliado por Ángel Romero. Se espera que el ambiente del Moisés Ruiz sea el de las grandes ocasiones, con una especie de reconocimiento a la plantilla de Unicaja Costa de Almería que se ha traído el triunfo de Saaremaa. Lo ‘pescado’ en el Mar Báltico tiene muchísimo mérito y el equipo se merece un apoyo que está convencido de que le llegará desde la grada. Además, es importante destacar que los de Manolo Berenguel se despedirán, en Superliga, para estar fuera un mes. Sí jugará el jueves día 13, desde las 20.30 horas, la vuelta de los octavos de final de la Challenge, pero en cuanto a la liga no volverá a ser local hasta el 29 de febrero, bisiesto el año, ante el CV Teruel. La antesala de la Copa del Rey quiere ser la undécima victoria consecutiva, y el refuerzo de la moral.