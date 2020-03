Vada: "Me da miedo tener a la familia lejos, eso te 'bajonea' un poco"

Valentín Vada fue el pasado verano una de las grandes apuestas de futuro de la nueva propiedad, firmándole el contrato más largo (5 temporadas de duración) junto con el lateral zurdo brasileño Jonathan Silva. El centrocampista argentino, natural de San Jorge, un pequeño pueblo de la provincia de Santa Fe, relataba en la emisora del club cómo está afrontando la cuarentena en compañía de su pareja y la inquietud por sus familiares.

¿Espera que la crisis del coronavirus fuese tan grave?

Nadie se lo esperó, nos agarró desprevenidos a todos y es algo sobre lo que tiene que tomarse conciencia y respetar lo que dice el Gobierno. He hablado con mi mujer que la gente lo está llevando bastante bien, todavía no hemos ido ni al súper porque habíamos hecho dos compras grandes en la semana previa. Estamos encerrados y por suerte el club nos ha traído material para hacer trabajo físico. Es algo que está siendo mundial y esperemos que todos cumplamos con la cuarentena y se solucione lo más rápido posible para volver a la normalidad.

¿Cómo se vive estando a miles de kilómetros de Argentina?

Es difícil, uno piensa constantemente en cómo no me fui. Mi padre está haciendo cuarentena en San Jorge (Santa Fe) y nos mantenemos en contacto también con mis suegros porque mi novia está acá y tienen mucho miedo. Nos preguntan constantemente. Ahora se están dando allá muchos casos también y se hace más difícil al estar lejos de las familias. Decidimos que lo mejor era quedarnos y hacer bien la cuarentena para ver qué pasa en estos días porque la incertidumbre es total y no sabemos realmente cuándo va a parar.

¿Qué les cuentan a sus familiares desde el otro lado del charco?

En Argentina es más complicado citárselo porque donde yo vivo es un pueblo muy pequeño y los argentinos se piensan que nos comemos el mundo y no nos va a pasar nada. El Gobierno ya está tomando medidas y quizá hagan la cuarentena. Los amigos dicen de juntarse a comer un asado, no son conscientes de lo que está pasando porque esto no es una película, es la pura realidad. Les digo que tomen conciencia y se queden en casa porque esto está matando a mucha gente y le hace daño. Ver que les importa poco la familia o el compañero duele, espero que el presidente tome soluciones cerrando muchas cosas y que todos estén obligados a hacer la cuarentena para que los casos no se lleguen a expandir porque la realidad argentina no es como acá, que tenéis hospitales equipados y hoteles que se dan para servir de hospitales. Eso allá no pasa, jamás un hotel te lo va a prestar para ser hospital, aparte de que los hospitales no están preparados para lo que se está viviendo en España, China o Italia. Por eso hay que prevenirlo para que no se agrave y yo intento explicárselo.

¿Cómo cree que puede remontarse este partido contra el virus?

Tomando conciencia de lo que estamos viviendo, respetando lo que dice el Gobierno y estando todos unidos porque si cada uno respeta la cuarentena los días que hagan falta y está tranquilo en casa, pese al aburrimiento, pronto podremos pasarlo.

¿Ha tenido algún momento de bajón?

A mí y a mi novia nos da miedo por tener a la familia lejos, eso te bajonea un poco. Pero lo mejor es estar acá, hacer la cuarentena y trabajar para estar cerca del club. A lo mejor nos cansamos de mirar series, películas y jugar a juegos de mesa, pero es lo que toca, quedarse en casa y esperar que pase lo más rápido posible.

¿No tira de la videoconsola?

Todavía no he jugado, pero tengo la Play acá y por suerte nos trajeron una bicicleta también porque no tenía gimnasio en casa y se me estaba haciendo complicado entrenar. Al Mario Kart aún no he jugado.

Una vez vuelvan a los entrenamientos, necesitarán un tiempo de readaptación...

Vi una entrevista de Javi [Agenjo], nuestro preparador físico, y mínimo son dos semanas para adaptarnos. No es lo mismo trabajar en casa que la pelota porque el ritmo te lo da los entrenamientos y los partidos. Necesitaremos un tiempo para ponernos en forma y seguir con la racha que iniciamos contra el Dépor. Nos cortó en un partido muy bueno y ahora hay que trabajar el doble para volver a ese nivel y se necesitan días.