Vicente Moreno: "No estamos para despreciar ningún partido"

Vicente Moreno tiene la difícil misión de dirigir este sábado al Almería en el camino hacia la victoria frente al Real Madrid. El conjunto rojiblanco vuelve a actuar en casa, donde espera rascar algún punto para no plantarse en la tercera fecha con el casillero en cero puntos. El técnico valenciano recuerda que el Madrid también es mortal además de destacar que su equipo fue de los mejores equipos de la liga el pasado fin de semana. Vuelve a no dar ninguna pista sobre el posible once.

- ¿Cómo se para al Real Madrid?

El Madrid es difícil de parar para cualquier equipo. Más que preocuparnos de ellos, debemos centrarnos en hacer un buen partido, sacando el máximo rendimiento al equipo que tenemos actualmente. Habitualmente es muy difícil ganar a este equipo, pero tenemos que verlo como una oportunidad de medirnos a los mejores jugadores y cuerpo técnico. Por experiencia propia, se le puede ganar. Hay que afrontar el partido con ilusión.

- ¿Está contento con que todos los fichajes hayan sido inscritos?

Ha habido ventas para poder ejecutar las inscripciones. Por un lado, fortaleces, pero, por otro, también pierdes. Estaba tranquilo en este caso de las inscripciones al ver que estaban trabajando al máximo y con la predisposición y voluntad para hacer el mejor equipo posible. En el camino hasta el cierre de mercado puede entrar o salir un jugador de hoy para mañana. Estoy contento con lo que está viniendo.

- La próxima semana se miden al Cádiz, un rival directo. Si tuviese que elegir ganar este sábado o el que viene, ¿con cuál se queda?

Hubiese elegido el del Rayo, que era la más inmediata. A medida que han pasado los días y hemos analizado lo que fue el partido, más rabia da. El propio entrenador del Real Madrid ha dicho que fue una derrota muy injusta. Hicimos muchas cosas bien. Fuimos el equipo que más tiró a portería de toda Primera División, no es fácil. En cuanto a posesión, entre los cuatro-cinco que más, además, en campo contrario. También estuvimos bien a nivel defensivo. Al final concedes dos acciones de penalti. En contención del equipo contrario, también fuimos de los mejores de la liga. El segundo penalti es un error nuestro, el primero no se tenía que haber dado por una falta a Baba. Fuimos el equipo que más faltas recibió de la liga. Pudo haber una expulsión y no la hubo. Hicimos muchas cosas para sacar un resultado positivo, pero desgraciadamente todo se nos dio en contra. A partir de ahora, elijo ganar el del Madrid. No estamos para despreciar ningún partido. Estamos a mitad de agosto y nos vamos ya a la jornada 2. Hay que arañar de donde sea.

- ¿Jugará mañana Maximiano?

Tengo claro quién va a jugar en la portería. Los porteros que tenemos nos dan tranquilidad. La tenemos muy bien cubierta. Es una dificultad para ellos, es una mala pasada tener un nivel alto y que sólo juegue uno. Somos afortunados por tener los porteros que tenemos.

- ¿Koné será titular?

El club está incorporando jugadores que nos van a aportar. Me hubiese gustado tenerlo antes. Son jugadores que tienen muy buena pinta, las expectativas son altas tanto con los que estaban como con los que se han incorporado. Todos tenemos que tener responsabilidad. Nos va a aportar. Se le ve muy avispado. Es muy inteligente, va a aprender rápido. Es cuestión de tiempo. Quizás mañana es muy precipitado... O quizás no. Son jugadores que nos van a aportar.

"¿Las cámaras en el vestuario? Dependemos de las televisiones a nivel económico; por mi parte, plena predisposición"

- ¿Qué falta en la plantilla?

- A Joao le he pedido que nos traiga los mejores jugadores posibles y que quien venga mejore a lo que hay.

- ¿Cuántos centrales llegarán tras la salida de Babic?

Ahora tenemos tres centrales, haría falta que se incorporase uno más. ¿Número? Depende de otros factores, pero tampoco voy a abrir este melón. Tengo plena confianza en Joao y en el club. Intentarán hacerlo cuanto antes. Conmigo tienen tranquilidad y paciencia.

- ¿Cómo está siendo la adaptación de los nuevos?

Cada persona es diferente y cada uno tiene un tiempo de adaptación, no es lo mismo haber estado antes en la liga. Van en camino de que esto sea rápido. A algunos le va a costar más por su forma de ser, más introvertidos.

- ¿Le gusta que se metan las cámaras en el vestuario?

Es lo de menos si me gusta o no. Tenemos que entender que dependemos de las televisiones a nivel económico. Dentro de que nos guste más o menos, hay que tener buena predisposición siempre dentro de unos límites. Debemos hacer todos el esfuerzo para ayudar a LaLiga y a las televisiones, el club sale más beneficiado. Por mi parte, plena predisposición aunque siempre marquemos alguna línea en alguna situación. Económicamente dependemos de las televisiones y de LaLiga.