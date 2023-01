¿Vivir más o vivir mejor?

S una pregunta que cada vez me hago más. Me dedico a tratar el dolor y veo pacientes de edad que acuden con mucho dolor y limitaciones; personas a las que otras deben ayudar para algo tan básico como vestirse o asearse. Muchas, muchas de ellas comentan lo mismo: "Yo ya qué hago aquí. Para vivir así, con este dolor, es mejor morirse". Y tengo que decir que viendo el estado en el que algunas personas acuden, lo entiendo.

La esperanza de vida en España es 85 años para las mujeres y 80 para los hombres

Este es el eterno debate: queremos vivir más años o los que vivamos que sean lo suficientemente intensos como para no prolongar artificialmente la existencia. No se trata de ser inmortales como Matusalen, que se cuenta que vivió más de 900 años, sino de vivir con mejor calidad.

La esperanza de vida en España es 85 años para las mujeres y 80 años para los hombres. Hemos avanzado más de 30 años en no mucho tiempo. Sin embargo, hay dos corrientes de pensamiento en el mundo acerca de como y cuanto debemos vivir.

Vivir mejor

Su mejor embajador se llama Ezequiel Enmanuel. Es un oncólogo americano que se postula como unos de los mayores expertos en lo que Ética se refiere. Tiene 65 años y sostiene que él prefiere que cuando llegue a los 75, si es que eso ocurre, que no prolongue su vida de forma artificial, es decir, si sufre un cáncer, que no le den ningún tipo de tratamiento como quimio o radioterapia. Ha tenido una vida plena, por lo que no precisa alargar su vida más de lo necesario.

Invita a no dejar todo lo que queramos hacer para la última etapa de nuestra vida por si algo malo o feo se cruza en nuestro camino. Una de sus razones es que ningún descubrimiento o idea brillante ha surgido de mentes mayores de 75 años y, sin embargo, el deterioro físico y mental es realmente importante a partir de esa edad.

Vivir más

Es la otra corriente que inunda las redes y viene apadrinada por los nuevos ricos, multimillonarios de diferentes países en busca de la vida eterna. Han llegado a afirmar que la muerte no tiene sentido. El dueño de Amazon, de Paypal o de Oracle, familias reales extranjeras, millonarios rusos… Todos buscan vivir más, todo lo que se pueda, cueste lo que cueste.

La corriente de vivir más viene apadrinada por los nuevos ricos, multimillonarios

Para ello están invirtiendo inmensas cantidades de dinero en investigación y desarrollo de nuevos tratamientos, formas de vida, terapias contra las enfermedades degenerativas más malignas e invalidantes asociadas a la edad como es el caso del Alzheimer. Según ellos, se podría alargar la vida hasta los 120-130 años.

También están aquellos que abren otro debate y es que de esta manera, únicamente las élites se van a poder beneficiar de estos avances, y el resto del mundo no, exacerbado la desigualdad social que ya existe, a niveles exponenciales.

Cómo vivir más y mejor

La clave para que vivamos más años y en mejores condiciones tiene una clave: lo que comemos y nuestro estilo de vida. Hay una relación muy clara entre lo que comemos y muchas de las enfermedades que padezcamos.

Pero no hay un patrón claro. No todo el mundo es igual. Todo el mundo conoce algún caso de algún familiar o conocido que a pesar de fumar tres paquetes de tabaco toda la vida ha durado 90 años; y por el contrario, gente sana que no ha fumado o bebido nunca, mueren jóvenes y por sorpresa. Eso se debe a la genética de cada uno: hay personas que lo muy perjudicial le daña menos que a otras; y algunas que lo beneficioso no le genera tanto bien como a otras.

Hay un afamado bioquímico italiano llamado Valter Longo que se ha pasado toda su vida estudiando qué comer para vivir más y ha publicado su libro La dieta de la longevidad. Con esa dieta se pueden vivir hasta diez años más que si comemos lo normal.

¿En qué consiste la dieta de la longevidad?:

Abundantes legumbres.

Aceite de oliva.

Pescado del tipo de sardina y salmón.

Algunas frutas.

Evitar la carne roja y blanca.

Ayunar.

Lo del ayuno para él es clave. Cada tres-cuatro meses hay que ayunar y comer lo que él refiere en su libro y hacerlo de forma progresiva y no de golpe. Lo mismo que cambiar la dieta; no podemos pasar de comer como siempre a comer como refiere él. Se necesitan unos meses para poder adaptarse.

También comenta una cosa importante: muchos de los cánceres que padecemos se pueden evitar con el ayuno y comiendo de forma adecuada. Su hipótesis es curiosa: cuando ayunamos, las células del organismo se frenan, paran su actividad y se repliegan. Para alimentarse aprovechan las partes propias que se han dañado para reciclarlas y convertirlas en otras partes de la célula. Es como si crearan lo que Longo denomina el escudo mágico y las convierte en células más resistentes. Pero las células cancerígenas no lo hacen. En períodos de ayuno crecen y se reproducen sin parar a pesar de no haber nutrientes con los que alimentarse, provocando que se debiliten y el organismo pueda luchar más fácilmente contra ellas.

También se postula ayunar antes de recibir quimioterapia o radioterapia; las células cancerígenas son más vulnerables y las células sanas son más fuertes y resistentes.