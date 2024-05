Alberto Lasarte: "El objetivo tiene que ser salir a hacer gol"

Este domingo tendrá que afrontar el Almería B otro encuentro (19:30 horas) de vital importancia para los intereses del conjunto rojiblanco frente al Atlético Malagueño. A pesar de que los almerienses parten con ventaja tras el triunfo de la ida, Alberto Lasarte, su técnico, pretende que su equipo viaje a tierras malagueñas sin confianza alguna. "Si afrontamos el partido con un tres a uno nos irá mal, si lo afrontamos con un cero a cero nos irá bien", llegó a asegurar el jienense, quien cuenta con la duda de Luis Lara.

Equipo: "El equipo está con la espada en todo lo alto, sabemos que es un equipo que tiene un juego posicional. Es un equipo capaz de hacer goles, que cada jugador tiene que dar su cien por cien".

Ventaja ida: "Esa explosión del tres uno puede ser un poco engañosa. Cuando el partido iba dos a uno tuvimos muchas ocasiones, pero ellos mandaron al palo el dos a dos. Tenemos que intentar no cometer ninguna locura, tener el mismo comportamiento que hemos tenido fuera. Si afrontamos el partido con un tres a uno nos irá mal, si lo afrontamos con un cero a cero nos irá bien".

Campo: "El campo las dimensiones son parecidas a las del estadio, el equipo ha respondido bien a las presiones altas, el factor ambiente no me preocupa. Cada uno es defensor de su propio estilo, pero las llegadas de ellos fueron mínimas. Uno de los goles los hacemos saliendo el portero desde atrás, pero lo importante es que sepamos defender esa situación que tienen tan marcada".

La duda de Luis Lara

Dudas: "Luis lo tenemos entre algodones, tuvo una pequeña molestia que estamos dudando lo que vamos a hacer. El resto de jugadores a priori están disponibles a la espera de lo que necesite el primer equipo".

Partido: "En condiciones normales sería un partido para aguantar, pero este equipo se aguantas es muy explosivo. El objetivo tiene que ser salir a hacer gol, el equipo tiene que salir sin complejos, se encuentra muy cómodo dominando y con equipos que se encierran".

Primer equipo: "El primer equipo manda, pero en principio podremos contar con todos para el domingo, si necesita un jugador para mañana le ayudaremos. Y a partir de la semana que viene que puedan estar centrados en el filial".

A las 12:00 horas dará comienzo la rueda de prensa de Alberto Lasarte previa al encuentro de vuelta del play off contra el Atlético Malagueño que se disputará en el Campo de la Federación Malagueña. — Diario de Almería May 24, 2024

Atlético Malagueño: "Nos conocemos todos, sobre todo un equipo que al plantearte la superioridad posicional busca al hombre libre. Quiero partir una lanza a favor del grupo, todos salieron con una actitud tremenda, creo que cualquier jugador de este equipo puede ser protagonista".

Banquillo: "Con tanto desgaste y en partidos tan largos, cuando se rompe el partido el Almería tiene unos jugadores en el banquillo con una actitud que ya quisieran muchos equipos profesionales".

Templanza: "Lo primero que intenté en la ida es que no se pusieran nerviosos por lo que pudiera hacer su portero. En un duelo de filiales no importa el factor campo, no es algo que pueda pesar mucho. Ahí como te despistes te hacen dos goles".

Sensaciones: "El tufillo es bueno, positivo, pero hay que buscar el equilibrio. Hay que conseguir ese equilibrio. Disfrutar hoy, pero queda la segunda parte. El equipo me transmite buenas sensaciones, la gente está muy enchufada".

Experiencia personal: "Vengo de vivir situaciones tremendas, incluso un play out. Siempre busco equilibrar las energías, es muy importante que el equilibrio se mantenga. Si estamos bien al otro equipo le va a costar".

Marezi: "Marezi es un jugador que agradecemos que lleve toda la semana con nosotros. Nos va a dar mucho, sobre todo cuando vaya adaptándose. No es fácil ser titular en el Bernabéu y luego verte con el filial".