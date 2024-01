El Almería B golea también en Torre del Mar(0-3)

Está en racha el Almería B en este nuevo año. Los rojiblancos volvieron a golear este domingo, esta vez ante un rival directo como el Torre del Mar, que volvió a perder después de encadenar siete victorias. Un triunfo que permite al conjunto indálico consolidarse en puestos de play off llegado el ecuador del campeonato. Tres puntos con los que los unionistas continúan con su dinámica positiva, habiendo sufrido tan solo una derrota en el presente curso.

Trascendental era la cita que afrontaba el conjunto dirigido por Alberto Lasarte este domingo. Nada más y nada menos que el segundo clasificado y uno de los equipos más en forma de este grupo IX de Tercera RFEF estaba delante. Aunque los rojiblancos no querían que le pesara la entidad del rival y pretendían llevarse los tres puntos de tierras malagueñas para despedir la primera vuelta en puestos de play off. Asimismo, los almerienses visitaban Torre del Mar después de firmar una importante goleada frente al Málaga City el pasado fin de semana.

A pesar de que Loren venía de firmar un hat-trick, el técnico del conjunto almeriense lo dejó en el banquillo. De nuevo Lasarte podía contar con Marcos Peña y Rachad, quienes en la recta final del pasado año se perdieron varios encuentros al encontrarse a las órdenes de Gaizka Garitano. Mientras, Lasarte tenía una importante baja en defensa como la del central Álex Varó, quien fue expulsado por doble amarilla en la cita de la pasada semana en el Anexo.

Ni mucho menos iba a ser un partido fácil para los almerienses, que se medían al equipo más en forma de este grupo IX de Tercera RFEF. Buena prueba dieron de ello los malagueños en los primeros minutos, evitando Bruno que los torreños se adelantaran en el minuto once. Pero los visitantes no tardaron en reaccionar y superado el primer cuarto de hora la tuvo Rachad al rematar un centro de René Pérez, quien se había marchado en velocidad de su marca, y cuyo tiro lo desvió el guardameta.

Parecía que fueran los rojiblancos quienes estuvieran por encima en la tabla, gozando de las mejores ocasiones. Pudo Marcos Peña hacer el primero en un saque de esquina, pero el portero paró el remate de volea del almeriense. Mientras, el portugués Hugo Neves probó fortuna con un disparo envenenado que acabó tocando en un defensa y forzando el saque de esquina superada la media hora. Pero antes de pasar por vestuarios Bruno tuvo que realizar una magistral estirada para mantener con vida a los suyos.

Rachad firma el primero

Con cero a cero en el marcador, todo tendría que decidirse en el segundo acto. Y no comenzaron nada mal los almerienses el segundo acto, probando fortuna Marcos Peña con un tiro de larga distancia que paró Alberto. No obstante, los malagueños no tardaron en responder y también lo intentó de larga distancia, teniendo que reaccionar Bruno al botarle el balón para desviar a saque de esquina. Pero no se haría esperar el primer tanto del encuentro, adelantando Rachad a los rojiblancos antes de llegar a la hora de partido.

El delantero hispanomarroquí finalizó un contraataque visitante con un acertado disparo dentro del área para hacer su quinto gol del curso. Y el segundo apenas se hizo de rogar. Tan solo unos minutos más tarde Valen amplió distancia. Fue entonces cuando el encuentro vivió un desagradable momento, parándose el duelo al recibir una amenaza de muerte uno de los árbitros asistentes. Expulsado el aficionado que profirió dichas amenazas se reanudó el choque.

Los últimos minutos los tuvieron que disputar los malagueños con uno menos después de que cayera lesionado uno de sus hombres tras gastar sus tres ventanas de cambios. El encuentro estaba sentenciado ya, pero Rachad se encargó de subir el tercero al marcador, regateando al portero para terminar un contraataque conducido por Ballestero. Tres puntos que permiten a los almerienses consolidarse en puestos de play off en este final de la primera vuelta, superando en la tabla al Real Jaén y cortando la racha del Torre del Mar. La próxima jornada los rojiblancos recibirán al Atlético Malagueño, mientras que el Torre del Mar recibirá al Poli Almería.