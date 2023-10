El Almería juvenil quiere comenzar a mirar a la parte alta de la tabla

El Almería juvenil afronta este miércoles (18:00 horas) su primera jornada intersemanal de la temporada y lo hace con el objetivo de comenzar a mirar a la parte alta de la tabla. Para ello necesita ganar al ascendido Xerez Deportivo al que visita en tierras gaditanas, buscando lograr su segunda victoria consecutiva después de superar el pasado sábado al Calavera en el Francisco Pomedio. Los de Zeus Carmona han empezado el curso de una manera un tanto irregular, habiendo vencido en tantos encuentros (tres) como en los que se le han escapado puntos tras sufrir dos derrotas y un empate en estas seis primeras jornadas.

Es por ello que los rojiblancos no pueden permitirse fallar mucho más si no quieren despegarse demasiado de los puestos de cabeza, estando ya a ocho puntos del Betis y del Sevilla, que ocupan las dos primeras plazas después de solo conocer la derrota hasta el momento. Pero no lo tendrá fácil, puesto que los jerezanos necesitan también los tres puntos para salir de los puestos de descenso en los que se encuentran desde la primera fecha del campeonato.

Esta será la primera vez en la que ambos equipos se vean las caras, al menos en partido oficial, ya que nunca antes el Xerez Deportivo había militado en la División de Honor Juvenil. Así, el conjunto indálico querrá sumar a los gaditanos a su lista de víctimas.