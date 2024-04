El Almería juvenil se tiene que conformar con un punto ante el Alhendín (1-1)

No pudo reencontrarse con la victoria el Almería juvenil, que se tuvo que conformar con un punto en su encuentro ante el Alhendín en su regreso al Francisco Pomedio, donde había sufrido una cruel derrota frente al Betis. Un empate, segundo consecutivo tras el cosechado la pasada semana en la visita al Marbella, con el que los rojiblancos encadenan ya cuatro jornadas sin conocer la victoria y comienzan a complicarse la pelea por la tercera plaza.

Los rojiblancos regresaban al Francisco Pomedio con el recuerdo de la cruel derrota sufrida ante el Betis, segundo clasificado, todavía muy presente. Después de ver cortada su racha ante los verdiblancos y llevarse tan solo un punto de su visita al Marbella, los almerienses querían volver a sumar de tres. Y lo necesitaba el conjunto dirigido por Zeus Carmona, quien seguía sin poder sentarse en el banquillo por sanción, para seguir en la pelea por la tercera plaza tras perderla semanas atrás. Mientras, los granadinos querían terminar de sellar su permanencia.

Apenas necesitaron de un par de minutos los almerienses para gozar de su primer acercamiento, si bien acabó despejando todo peligro la zaga del conjunto visitante. Pero fueron los granadinos quienes probaron por primera vez al meta rival con un disparo de larga distancia de Kevlin que atajó Juanmi sin complicaciones. Les estaba costando a los rojiblancos crear ocasiones de peligro. Superados los diez primeros minutos un error en el despeje de Ahmed acabó convirtiéndose en un disparo de Óscar que, para fortuna de los locales, acabó marchándose por encima del marco.

Ahmed adelanta a los rojiblancos

Casi llegado el primer cuarto de hora la tuvo Fuentes, pero no enganchó bien su disparo y el balón acabó perdiéndose por línea de fondo. También lo intentó Torres con un zurdazo desde la frontal en un saque de esquina, pero su tiro también se marchó fuera. Más clara fue la del capitán Juanjo Linares, quien solo ante el portero la estrelló en el pecho del guardameta. Aunque el gol no se hizo de esperar más y en el lanzamiento de un saque de esquina que Ahmed remató y mandó el balón al fondo de las mallas.

Mas tarde trataron de responder los granadinos con un disparo desde la frontal, pero el balón se estrelló en la pierna de un defensor. Aunque los rojiblancos también tuvieron el segundo y antes de la media hora Sergio Cantó, quien previamente realizó un gran recorte, estuvo a punto de ampliar distancias en un centro chut que sacó el guardameta con la manopla. En el saque de esquina la tuvo Torres, pero su disparo tocó en un defensa para forzar una nueva jugada a balón parado.

Los rojiblancos estaban comenzando a generar bastantes ocasiones, teniéndola en otro disparo que se marchó fuera. A falta de diez minutos para llegar al descanso los rojiblancos volvieron a rozar el segundo en un contragolpe, pero el guardameta acabó deteniendo un pase de cabeza de un compañero para cortar la acción de peligro. El visitante Kevlin gozó de una peligrosa ocasión al filo del descanso, pero tras irse en carrera el balón se acabó perdiendo por línea de fondo.

También probó fortuna Ahmed con un disparo desde la frontal que también se marchó fuera. Los almerienses siguieron buscando el segundo antes de que el colegiado decretara el final del primer tiempo en el Francisco Pomedio. Aunque los granadinos también la tuvieron con un disparo de Óscar que acabó deteniendo Juanmi para mantener la momentánea victoria. Pero no se movió más el marcador y los rojiblancos se marcharon a vestuarios con la mínima ventaja.

A la vuelta de vestuarios los almerienses tuvieron una nueva ocasión, pero acabó sacándola la zaga visitante. Sin embargo, en el minuto 52 Kevlin recibía en el área, se marchó de un rival y no perdonó para igualar el encuentro. A la hora de juego la tuvo Fuentes al rematar con la zurda en balón colgado por Torres, pero su disparo se marchó fuera. También tuvo una peligrosa ocasión el visitante Samu con un tiro dentro del área en el que metió la pierna Juanmi, pero la jugada acabó siendo invalidada por fuera de juego.

Por su parte, José Ismael, quien tan solo llevaba unos minutos sobre el terreno de juego, también la tuvo con un disparo que se fue fuera. A falta de poco más de veinte minutos para el final la tuvieron los visitantes con un lanzamiento de falta que detuvo el meta del conjunto rojiblanco. Aunque los granadinos bien pudieron adelantarse en el marcador cuando poco más de un cuarto de hora para el final. Pero el disparo de Samu se acabó perdiendo por línea de fondo.

No se rindieron los almerienses, quienes la tuvieron en la recta final con un disparo de Miguel Molina desde la frontal que se marchó fuera. Aunque los granadinos también estaban buscando el segundo. Houssam puedo hacer el segundo al rematar con la testa en segunda jugada un saque de esquina, pero el balón de nuevo se marchó fuera. También lo intentó Samu con el tiempo casi cumplido, per su disparo se marchó por encima del marco local. Sin embargo, no se se movió el marcador y el Almería juvenil se tuvo que conformar con un punto ante el Alhendín, complicándose la pelea por la tercera plaza. La próxima jornada tendrá que visitar al Málaga.