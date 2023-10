El Almería juvenil quiere resarcirse del tropiezo intersemanal

No está siendo una semana fácil para el Almería juvenil que dirige Zeus Carmona, que este domingo a las 11:00 horas afrontan su segundo partido de la semana. Los rojiblancos reciben al colista UD Melilla en el Francisco Pomedio después de sufrir el pasado miércoles su golpe más duro en este inicio de temporada al caer goleados en su visita al Xerez Deportivo, uno de los equipos que se encuentra en puestos de descenso. De esta manera, sin tiempo para lamentaciones los unionistas quieren resarcirse brindándole una nueva alegría a su afición, la que sería tercera de la temporada en casa.

Los rojiblancos llegan a la cita también con la necesidad de hacerse con la victoria para no terminar de descolgarse de la zona alta de la tabla, en la que estuvieron prácticamente todo el curso pasado cuando Alberto Lasarte estaba a los mandos. Los almerienses están a tan solo cuatro puntos de la tercera plaza, si bien ven como el liderato se está alejando demasiado con un Betis que no falla, solo conoce la victoria, y un Sevilla que hasta que el pasado miércoles igualase en su visita al Calavera tan solo sabía sumar de tres.

Por su parte, los de la ciudad autónoma no podían haber iniciado el curso de peor manera. Los melillenses son el único equipo que todavía no han puntuado en estas siete primeras jornadas del campeonato y siendo junto al Calavera el único que no ha vencido después de que el pasado miércoles se estrenara La Cañada que ahora dirige Pablo Hernández. De esta forma, los azulones no pueden fallar si no quieren decir adiós de manera prematura a la lucha por la permanencia en el año de su estreno en esta División de Honor Juvenil.