El Almería tiene a Ibrahima Koné al caer

Todo apunta a que el delantero malí Ibrahima Koné acabará siendo el sustituto de su paisano El Bilal, que con su traspaso a la Atalanta fue la gran venta del verano en el conjunto rojiblanco. Un jugador cuyo nombre no ha ocultado Mohamed El Assy, director general del club, durante alguna de las entrevistas que ha concedido a diversos medios durante las últimas semanas. Con el campeonato ya empezado después de caer ante el Rayo Vallecano en el Power Horse Stadium, parece que la llegada del delantero del Lorient está cada vez más cerca de producirse.

De esta manera, el conjunto rojiblanco habría alcanzado un acuerdo con el Lorient para hacerse con los servicios del punto africano previo pago de siete millones de euros más variables, según informa el periodista italiano especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano. Además, también apunta que se está ultimando los últimos detalles antes de que Koné viaje a principios de la próxima semana.

No se ha tratado de una operación fácil debido a las exigencias puestas por la entidad gala, llegándose a encontrar las conversaciones por momentos en punto muerto, tal como informó a finales del pasado mes Diario de Almería. Sin embargo, la dirección deportiva del conjunto almeriense parecía tener bastante claro que el malí debía ser el reemplazo de El Bilal Touré, por lo que salvo giro inesperado la operación ha acabado llegando a buen puerto.

Cabe destacar que el delantero fue suplente este pasado sábado en el encuentro que el Lorient disputó ante el PSG en la jornada inaugural de la Ligue 1. El africano salió en el segundo tiempo en sustitución de Bamba Dieng, jugando algo más de media hora en el que apunta a ser su último partido con el conjunto francés.

Por su parte, esta pasada temporada disputó un total de cuarenta partidos y anotó nueve goles con el conjunto francés entre la competición liguera y el torneo copero. Por su parte, en su anterior campaña jugó dieciséis encuentros y marcó cinco tantos en Ligue 1. Además, también es internacional con su selección, con la que se estrenó en 2021 en la fase de clasificación para el pasado Mundial. Mientras, anteriormente pasó por el Adana Demirspor turco y el fútbol noruego en el Sarpsborg 08 y el Haugesund.

