El almeriense Dona, mejor portero del Mundialito de Fútbol Playa

No pudo llevarse el guardameta almeriense el Mundialito de Fútbol Playa en el que participó con la selección española, que venía de proclamarse subcampeona de la Liga Europea de Fútbol Playa, y que se celebró del 13 al 15 de octubre en la localidad onubense de Ayamonte, pero sí pudo hacerse con el trofeo al mejor portero de la competición. El combinado nacional que dirige Christian Méndez cayó en el último duelo ante Brasil al caer por seis a siete por lo que no pudo hacerse con el título, llegando con vida a este encuentro tras vencer siete a tres a México el día anterior.

No comenzó bien España su andadura en la competición el pasado viernes, puesto que cayó en la tanda de penaltis ante Emiratos Árabes Unidos en el encuentro inaugural tras empatar a cuatro. Además, el meta almeriense Dona incluso anotó un gol, que en un primer momento servía para darle el triunfo a su equipo, si bien un tanto del emiratí Waleed Beshr forzó la prórroga.

De esta manera, el combinado nacional llegaba al segundo encuentro con la obligación de vencer para mantenerse con opciones de levantar el título. El rival era México y los españoles no fallaron, imponiéndose por siete a tres a pesar de que los mexicanos lograran ponerse por delante en el marcador a los cinco segundos. Pero la selección dirigida por Christian Méndez se repuso para acabar llevándose la victoria. Sin embargo, no consiguió superar a Brasil en el tercer y último encuentro, cayendo con un resultado de seis a siete, por lo que la selección español no pudo salir campeona de la competición después de que sí lo hubiera hecho la selección femenina.