Arribas: "Quiero jugar en la selección española absoluta, ojalá se cumpla ese sueño"

Sergio Arribas (Madrid, 30-09-2001) cumplió uno de los sueños de su vida cuando el 20 de septiembre de 2020 Zidane le hacía debutar con el primer equipo del Real Madrid en la élite del fútbol español cuando tan solo le restaban diez días para cumplir diecinueve años. El momento que todo niño criado en 'La Fábrica' desea cumplir alguna vez y que el centrocampista criado en Leganés pudo hacer realidad. A pesar de ello, el futbolista llegado al conjunto rojiblanco este pasado verano se muestra como un chico normal y corriente alejado de la figura que se suele asociar a una estrella.

¿Cómo está llevando la adaptación al equipo y a la ciudad después de una par de meses desde su llegada?

Yo creo que bien, mi familia me ha estado acompañando en este mes y medio, dos meses que llevo aquí. Tanto el club como los jugadores me han acogido muy bien y también la afición.

Tenía ofertas de clubes de clubes de la talla del Sevilla e incluso también se llegó a hablar de que el Borussia Dortmund se llegó a interesar por usted. ¿Qué le llevó a decantarse por la UD Almería?

Joao habló muchas veces con mis representantes y conmigo, estaban muy interesados en mí. Yo lo que quería era jugar en Primera, tener minutos, tener experiencia y yo creo que aquí la iba a encontrar.

¿Cómo han vivido estos primeros días con su nuevo entrenador, Gaizka Garitano?

Son días intensos, tenemos que adaptarnos a su forma de entrenar y de jugar. Yo creo que es un entrenador que nos va a venir muy bien porque es un entrenador que tanto su cuerpo técnico como él son muy intensos, que les gusta mucho trabajar. Yo creo que nos va a dar ese plus que necesitábamos.

¿Qué cambios está notando con respecto a la etapa de Vicente Moreno?

Creo que Vicente a lo mejor era un poco más ofensivo, más táctica ofensivo, más salida de balón desde atrás y Gaizka, el entrenador que tenemos ahora, yo creo que es más intenso, le gusta a su justa medida sacar el balón desde atrás, le gusta asumir pocos riesgos de atrás, yo creo que es lo que necesitamos ahora porque llevamos muchos goles en contra.

"Es mi primera vez que salgo al fútbol profesional y es la primera vez que me pasa esto. Yo creo que lo estamos llevando bien"

¿Cómo han vivido la destitución en de Vicente Moreno en el vestuario, en su caso primera como profesional?

Sí, como tú dices, es mi primera vez que salgo al fútbol profesional y es la primera vez que me pasa esto. Yo creo que lo estamos llevando bien. Sí que tuvimos dos semanas que no teníamos entrenador, que estábamos con la incertidumbre de si venía uno, si venía otro, si íbamos a tener algún entrenador contra el Athletic Club o no. Creo que se ha elegido bien, se ha elegido un entrenador, yo creo que es muy intenso tanto en los entrenamientos como los partidos y yo creo que se va a notar en el primer partido contra el Girona.

¿Qué le está pasando al equipo para que le esté costando tanto lograr la primera victoria?

Creo que cuando empezamos había muchos fichajes, teníamos muchos nuevos y teníamos que dar con la tecla. Yo creo que a nivel de juego los partidos que hicimos fueron buenos y nos faltó un poquito más de maldad tanto de cara a gol como en nuestra área. Es lo que nos ha faltado en estas jornadas, tanto meter goles a favor como que no nos metan tantos en contra.

A nivel del personal se ha puesto como reto llegar a la cifra de diez goles, algo que en los últimos años pocos jugadores en este Almería han alcanzado, además lográndolo en Segunda. ¿Es un reto o una presión?

Me lo propongo como un reto porque sí es un salto grande venir de Primera RFEF a Primera División, en estas últimas temporadas con el Castilla he marcado quince y veintiún goles y en esta temporada ha sido un buen comienzo en goles, llevo cuatro goles y creo que tengo que seguir sumando, no me puedo quedar ahí porque tanto los goles que meta yo como meta el equipo va a ser buenos para todos.

Parece tocado por una varita mágica, en su segundo partido, que era su primera titularidad, anota a todo un Real Madrid, el que fuera su equipo.

Era el minuto tres, era mi primer partido como titular en Primera y encima contra el equipo en el que he estado prácticamente toda mi vida y la verdad es que es un cruce de emociones, de sentimientos, porque también estaba mi familia, era mi primer gol en Primera y encima contra un grande como es el Real Madrid y fue un momento muy especial tanto para mí como para mi familia, pero no puede quedar solo ahí, tenemos que seguir trabajando, tengo que seguir aportando cosas al equipo porque así voy a seguir creciendo yo y voy a aportar todo lo posible.

¿Pudo hablar con Ancelotti o alguno de los que fueron sus compañeros?

Los jugadores sí, los jugadores sí me felicitaron. Vinicius cuando me vio en el medio del campo también me felicitó y después estuve hablando con algún jugador y también me felicitó. Me dijeron que enhorabuena, que qué hacía metiendo de cabeza con lo pequeño que era, pero no se me da mal, no se me da mal rematar de cabeza. Ancelotti me dijo que enhorabuena, que siguiera así y que tuviera suerte en esta temporada.

Estarán pendientes de cómo le vaya en Almería.

No lo sé eso, no hablé con él de eso, pero todo lo bueno que me venga, pues mira.

Dando el salto a la máxima categoría será la primera vez que salga en el álbum de cromos de LaLiga. ¿Es de coleccionar ese tipo de cosas en las que sale?

Los coleccionaba cuando era pequeño, cuando tenía siete u ocho años, gracias. Cuando tenía siete u ocho años sí que coleccionaba los cromos, yo creo que como todo niño, pero yo creo que ya lo he pasado y es un orgullo salir en unos cromos que he estado coleccionando yo desde hace mucho tiempo y muy feliz por eso.

¿En el vestuario tienen alguna Liga como Biwenger, Fantasy o con algún juego similar?

Con los del equipo no, pero sí que tengo una Liga Fantasy con mis amigos y sí que me tengo para meterme más presión.

¿Cómo recuerda ese debut con el Real Madrid con tan solo dieciocho años?

Sí, en el Reale Arena contra el Real Sociedad. Fue en época de Covid, veníamos de ganar la primera Youth League con el Juvenil A. Lo recuerdo con mucha emoción. Salí en el minuto 89, minuto 90, al final y agradecer a Zidane por la confianza que me dio para debutar y por todos los partidos que vinieron después con él.

¿Ha podido volver a hablar con él?

No, desde que se fue no he hablado con él. Hablo con su hijo, con Théo, que le he estado muchos años con él en el equipo y sí que hablaba con él. Conmigo fue muy cercano, me ayudó mucho, incluso hablé con él en privado una vez y la verdad es que conmigo se portó muy bien.

Sergio Arribas "No me lo pensé dos veces y tiré y por suerte entró a gol. Fue una alegría inmensa después de tantos años poder tanto jugar Liga, Champions y Copa con tu equipo y encima marcar un gol con ellos".

En su etapa en el Real Madrid también pudo marcar su primer gol con el primer equipo. ¿Cómo recuerda ese momento?

En febrero, ahí en el Mundial de Clubes. Fíjate, fue en el Mundial de los Clubes en febrero. Pensaba ya que era el minuto 89-90, pensaba ya que no iba a salir, pero tienes que estar preparado para si te dan tanto media hora como diez minutos como un minuto como me dieron a mí. Tuve la suerte de que me cayó ahí el balón en la frontal. No me lo pensé dos veces y tiré y por suerte entró a gol. Fue una alegría inmensa después de tantos años poder tanto jugar Liga, Champions y Copa con tu equipo y encima marcar un gol con ellos.

En su etapa en las categorías inferiores del club blanco pudo ganar la Youth League en plena pandemia. ¿Cómo vivió ese momento tan importante en su carrera?

Sí, como tú dices cuando estábamos en pandemia no sabíamos si íbamos a jugarla. Nosotros nos quedamos en octavos porque justo nos tocó la Juventus y teníamos que ir a Turín y era donde más expandido estaba el covid y nos encerraron. Estuvimos trabajando esos meses en casa por si la teníamos que jugar y nos dieron la confirmación de que sí se iba a jugar. Creo que fue un mes muy duro tanto de entrenamientos en solitario como con el equipo. Íbamos sin jugar allí ningún partido porque, como te he dicho, estaban todos los equipos de vacaciones por el covid. El primer partido contra la Juve se nos pone muy en contra con un 1-0 muy rápido y con uno menos. Creo que de esa adversidad supimos sacar el carácter que tenía este equipo, que tiene el Madrid. Remontamos, pasamos contra el Inter, pasamos contra el Salzburgo y llegó la final del Benfica que el Madrid es como es, siempre tienes que ganar las finales. Ganamos la primera Youth League del Madrid y muy contentos y muy felices. Creo que fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera deportiva y de todo el equipo de su carrera.

En su etapa en el Real Madrid Castilla tuvo a Raúl González, una leyenda del conjunto blanco, como entrenador. ¿Qué ha supuesto en su vida su figura?

Raúl como entrenador le he tenido tres años y medio, medio año del juvenil B y tres años del Castilla. Estoy muy agradecido a él porque me ha dado muchísimo, me ha enseñado muchísimo en todo este tiempo de qué tenía que mejorar, qué tenía que dar al equipo. Le voy a estar eternamente agradecido. En esa Youth League Raúl estaba en el Castilla y se juega con el juvenil A. Teníamos a Dani Poyatos y con esto del covid bajó Raúl a echar una mano para la Youth League y por suerte la pudimos conseguir.

¿Qué diferencia de presión encuentra entre el Madrid y el Almería?

Almería es una ciudad más familiar, más pequeña que Madrid. Aquí es como todo una gran familia, todos van a una. Lo que es el Madrid, lo que es en todo el mundo el Madrid tiene mucha presión, tienes que ganar todo porque si pierdes dos partidos ya tienes mucha presión para ganar el próximo partido. Yo creo que esa es la diferencia de un club como es el Madrid a otro club diferente.

¿Qué es lo que más le está gustando de la ciudad?

Yo creo que todavía no he visto mucho, todavía me estaba encontrando casa. Ya tengo casa, en Retamar. Se está súper tranquilo. El tráfico es una gozada porque allí tardaba a lo mejor 50 minutos con atasco y todo eso.

¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos con un equipo de la élite del fútbol español siendo tan solo un juvenil?

Yo estaba en el juvenil C, pero estaba subido con el juvenil B, tendría a lo mejor 16 años yo creo. Fue un entrenamiento por la tarde que llegué ahí como otro cualquiera a entrenar y me vino mi entrenador, creo que fue mi entrenador, que en ese momento era Álvaro Benito, y me dijo que tenía que subir a entrenar con el primer equipo. Es un día que yo creo que todo futbolista que está en la cantera de tan pequeñito sueña. Por lo menos conocía ahí dentro a Achraf, conocía a Borja Mayoral y me ayudaron un poco ellos.

¿Quién fue la primera persona a la que le dio la gran noticia?

La primera llamada, si mal no recuerdo, fue a mi padre nada más acabar el entrenamiento. Y la verdad es que él tampoco se lo creía. En esa etapa tampoco subían tanto futbolistas del juvenil A al primer equipo, del juvenil B, como se está viendo ahora. Fue una sensación muy bonita tanto para mí como para mi familia.

No ha podido tener mucha presencia con las categorías inferiores de la selección español, si bien tuvo alguna citación en su momento con la sub-19. ¿Se ve recibiendo la llamada de La Roja?

Al final no se jugó nada de nuestro año, justo me ha pillado este año que ya no puedo ir a la sub-21. Sí que puedo ir a los Juegos Olímpicos, pero ya no puedo jugar Europeos ni Mundiales con la sub-21. Hay que mirar más hacia arriba, quiero jugar en la absoluta, quiero estar con los mejores y representar a mi país. Y ojalá se cumpla ese sueño. En el caso de Bryan Zaragoza ―llegó a pasar por el fútbol almeriense― fíjate cómo cambia la vida de un año para otro, de un día para otro. Tienes que dar el máximo tanto para ti, porque si tú das el máximo te van a venir cosas buenas y vas a ayudar tanto a tu equipo, como mira Bryan como ayer ―por el pasado jueves― en su debut con la selección.

Sergio Arribas "Me encantaría jugar con la selección absoluta y ganar algo con ellos, tanto un Mundial como un Europeo. Y después sí que me gustaría también ganar una Champions"

¿Cuál es la posición en la que se encuentra más cómodo?

Mi posición es media punta, pero sí que es verdad que he jugado muchas veces tanto de extremo derecho como de extremo izquierdo donde ponga el míster cumpliré.

¿Qué le está pidiendo Gaizka Garitano?

Todavía no nos está pidiendo nada a nivel individual, es más todo colectivo porque tenemos que acoplar un poco esas piezas, como quiere que juguemos el equipo. Sobre todo nos va a pedir intensidad, nos va a pedir actitud y que seamos un equipo.

¿Cómo es Sergio Arribas en su día a día?

Por las mañanas ir a entrenar, llegas aquí, desayunas, un poco de gimnasio, tratamiento y sales al campo ya. Después aquí tenemos la suerte de que tenemos comedor y podemos comer aquí. Y una vez que llego a casa, también depende del día, me echo la siesta y después por las tardes aprovechas un poco para estar con la familia, dar un paseo o ir al gimnasio a seguir preparándote. Y después ya por la noche cenar y dormir.

¿Cuál sería su sueño cumplido y su sueño por cumplir?

He tenido ya la suerte de que de sueños ya yo creo que he cumplido prácticamente todos. Sí que verdad es que me encantaría jugar con la selección absoluta y ganar algo con ellos, tanto un Mundial como un Europeo. Y después sí que me gustaría también ganar una Champions.